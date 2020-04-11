Сбежать от коронавируса: во что обойдется самоизоляция на даче

Еще только вторая неделя апреля, а в нашем садовом товариществе кипит жизнь. Обычно большинство подтягивалось сюда не раньше майских праздников. А нынче по вечерам — свет уже почти в каждом окне. И не только по выходным, но и всю неделю.

Людей с тяпками почти не видно. Зато необычно много молодежи и детей. Какие-то молодые люди при полном спортивном параде по утрам обегают домики трусцой. На одном из соседних участков отец семейства со своими детьми проводит тренировки — так сказать, фитнес на веранде. Но большинство чинно сидит по домам. Многие и в режиме дачной самоизоляции продолжают работать — дистанционно.

Есть и развлекательная программа. Неподалеку известный военный аэродром. Поэтому почти каждый день над нашими дачами — воздушный парад, МИГи выделывают красивые фигуры. Есть даже и своего рода экскурсионная программа. Ближайший супермаркет у нас находится аккурат рядом с исторической усадьбой, некогда принадлежавшей отцу Герцена. Усадьба сейчас, конечно, закрыта. Но смотреть-то на нее никто не запрещает.

На дачу из города мы с мужем сбежали одними из первых, после недели удаленки в однокомнатной квартире. Когда муж (психолог) ведет консультации по скайпу, а мне надо одновременно брать интервью по телефону или выходить в прямой эфир на радио — это та еще веселуха. На даче же можно спокойно разойтись трудиться по разным комнатам. А также в любой момент выйти подышать свежим воздухом, не напяливая на себя маску и перчатки и не нарушая режима самоизоляции.

Из минусов — службы доставки еды если и готовы к нам ехать, то за деньги, сравнимые со стоимостью собственно заказа (еды на неделю). Но супермаркет - недалеко. И там, представьте себе, лимоны все еще стоят 139 руб. за кило.

Сейчас уже за город потянулись и многие мои знакомые — особенно те, кто с детьми. У кого нет своей дачи — снимают. В условиях нынешних ограничений передвижения процесс подбора подходящего домика несколько затруднен, но тех, кто не подсуетился еще в марте, выручают рекомендации друзей и родственников. А также современные технологии - «начинку» дома и все, что интересно будущим арендаторам, можно и по видеосвязи показать.

НА ДАЧУ СРОЧНО

О необычном оживлении на рынке загородных домиков, вызванном коронавирусом, риелторы заговорили еще с начала марта. Поначалу объясняли это неясными перспективами летнего отдыха: рубль упал, экономическая ситуация непонятная, да еще свистопляска началась с отменой авиарейсов и закрытием границ. Тем временем многих перевели на удаленку, затем ввели режим самоизоляции…

- В Московском регионе и Ленинградской области спрос на аренду дач возрос на 70% по сравнению с прошлой весной, в остальных регионах – от 20% до 60%. Оживлению спроса способствует и ранняя весна, – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

Несмотря на всеобщий ажиотаж, дачи в Подмосковье и соседних областях пока, по заверениям экспертов, не слишком подорожали.

- Арендодатели еще не в полной мере отреагировали на рыночную обстановку, не все подняли цены. Наверное, помнят невысокий спрос прошлых лет и не верят своему счастью. Аренда дач в целом стоит всего на 5-10% дороже, чем год назад. Но так будет недолго, арендные ставки на домики в деревне поползут вверх уже в ближайшие дни и недели и к маю могут оказаться уже на 20-50% дороже, чем в прошлом году, – прогнозирует Павел Луценко.

Быстрее всех сориентировались владельцы элитной рублевской недвижимости. По данным Knight Frank, многие продавцы дорогих особняков уже с удовольствием переключились на сдачу их в аренду. На рынке дорогой загородной недвижимости проблемы наблюдались еще с кризиса 2008 года. Некоторые дворцы, у которых цена даже со скидкой получалась заоблачной, «висели» на рынке годами. Нынче же, под самоизоляцию, в аренду разбирают почти все. А что делать, в Швейцарию нынче не сбежишь, границы закрыты. Средняя ставка аренды элитной подмосковной недвижимости, по подсчетам Knight Frank, по итогам первого квартала выросла более чем на 20%, до 1,45 млн рублей в месяц.

НЕТ ДЕНЕГ — ПОМОГАЙ ПО ХОЗЯЙСТВУ

Много денег иметь, чтобы сбежать за город, однако, вовсе не обязательно. Тех, у кого тяжелые финансовые обстоятельства, готовы принять за заботу о саде-огороде и помощь по хозяйству.

Вот характерное объявление: «Сдам полдома всего за 5000 рублей в месяц либо даром, если жилец, желательно девушка, или семья с одним ребенком, будут помогать по работе в доме и на огороде». Дом, кстати, неплохой, кирпичный, санузел и септик — в самом помещении. Сергиево-Посадский район.

Огромное количество предложений — традиционные садовые щитовые домики или деревенские избушки с соответствующими удобствами: плита от газового баллона, туалет на улице, вода — в колодце. В последние годы сдать на лето такие хоромы в Подмосковье было практически нереально — дачники пошли привередливые, городской комфорт им подавай. Хозяева этой нехитрой недвижимости будут рады, если вы готовы платить хотя бы 6 - 10 тысяч рублей в месяц. В качестве бонуса обычно прилагаются лес или поле рядом, где можно сколько угодно гулять, не опасаясь никаких контактов.

НА ЗАМЕТКУ

ЧТО ПОКА ЕЩЕ МОЖНО СНЯТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ…

...за 10 тысяч рублей в месяц

Часть дома за Наро-Фоминском, 90 км от МКАД. Газ баллонный, вода — из колодца, туалет — ну вы поняли где.

...за 30 тысяч в месяц

Двухэтажный домик площадью 50 кв.м. на участке 13 соток, 25 км от МКАД, Раменский р-н.

Все удобства, мебель и бытовая техника.

...за 40 тысяч в месяц

Второй этаж коттеджа в поселке Малаховка (первый этаж закрыт), 17 км от МКАД. Пять комнат и кухня. Все удобства, скоростной интернет, бассейн с подогревом и сауна. Мебель, бытовая техника, домашний кинотеатр, теннисный и бильярдный столы. Участок — 9 соток с двумя беседками и крытым мангалом.

...за 50 тысяч в месяц

Коттедж 120 кв. м., Подольский район, 40 км от МКАД. Первый этаж — кухня и гостиная, второй — три спальни. Центральные коммуникации — газ, вода, электричество. Современная мебель, бытовая техника. Поселок охраняется.

(По данным ИНКОМ-Недвижимость и портала «Мир квартир».)

ПОЧЕМ ДАЧИ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

(средняя ставка аренды в месяц, тыс. руб.)

Ленинградская обл. 44,8

Свердловская обл. 43,9

Крым 43,1

Тверская обл. 40,8

Калужская обл. 40,3

Тульская обл. 37,7

Рязанская обл. 37,6

Новгородская обл. 37,5

Воронежская обл. 37,2

Владимирская обл. 37,1

Карелия 35

Нижегородская обл. 32,4

Псковская обл. 27,2

Смоленская обл. 25,3

(По данным портала «Мир квартир».)