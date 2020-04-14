ТОП-10 книг, которые решают проблемы

Мир вокруг изменился, и нам тоже пора посмотреть на многие вещи под другим углом. Загляните в подборку полезных и интересных книг на сайте «Читай-города». Расширяйте границы и решайте проблемы прямо сейчас (а когда еще?).

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Предлагаем вам нашу подборку. Изучайте!

Проблема 1. Что надеть?

Фактор стиля. Секретное руководство по достижению легкого и современного образа. Линетт А.

Домашняя изоляция – отличный способ привести в порядок шкаф с вещами. Отобрать лишнее (выкинуть или позже передать на благотворительные цели). А из оставшегося придумать новые сочетания. И если вам кажется, что всё это дико сложно, а стильной надо родиться, знайте: это не так. Стиль почти не требует усилий и неподвластен времени. Главное - выйти за рамки привычного. Автор этой книги Линетт — известный стилист и блогер. Она зарабатывает на жизнь хорошим вкусом. Лучшие советы по формированию самого крутого стиля – перед вами.

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Проблема 2. Как выбрать безопасную косметику?

Чистое Сияние. Книга о безопасной косметике и этичном образе жизни. Рэй Ю.

Эта книга - настоящая энциклопедия безопасной косметики, самых «зеленых» косметических брендов, эко-терминов, а главное - вдохновляющие истории о пути к этичной красоте от автора и ее команды профессионалов со всего мира.

«Чистое сияние» – это:

- ваш личный путеводитель по самым ответственным брендам в косметической индустрии,

- план красоты и улучшения здоровья для девушки/женщины-урбанистки, влюбленной в природу, которая мечтает быть здоровой, красивой и при этом естественной,

- 10 вдохновляющих историй с законодателями тренда этичного образа жизни,

- словарь эко-терминов, чтобы теперь они всегда были у вас под рукой!

А еще это книга о красоте без жестокости, отсутствии химии в косметике, исключительно растительных ингредиентах, принципах честной торговли, экологичном производстве и упаковке.

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Проблема 3. Красное к мясу, белое к рыбе? Или как?

Любовь моя, вино & еда. Лесниченко В., Третьякова А.

Какое вино выбрать, если ждете в гости подружек или собираетесь на пикник? Что подать к бокалу ледяного хрустящего рислинга или ягодно-ванильного мерло? Не знаете? Белое к рыбе, а красное к мясу? Ну нет, все гораздо интереснее! В ваших руках простое и понятное руководство по составлению идеальных пар напитков и еды. Вы поймете, какие вина гармонично сочетаются с сырами и морепродуктами, овощами, мясом и рыбой.

Влада Лесниченко, экспертный винный блогер, сомелье, составитель винных карт знает про вино всё и даже больше. Анастасия Третьякова, гастрономический обозреватель и кулинар поделится рецептами, которые приятно удивят гостей.

Это книга про любовь - к жизни, к себе, друзьям, правильным напиткам и вкусной красивой еде. Покупайте ее можно на сайте магазина.

Проблема 4. Хочу испечь к Пасхе кулич сама, но боюсь

Пасха рядом. Праздничная выпечка, любимые лакомства и чудесный декор к Пасхе и не только. Новотная К.

Несмотря ни на что, Пасха рядом! И это повод приготовить нежные сливочные пасхи и ароматные пышные куличи. Проверенные временем семейные рецепты, домашний уют и новые необыкновенные идеи вы найдёте в нашей книге. Мамины хлопоты на кухне и аромат тёплой сдобы - светлый праздник Пасхи рядом! Кинга продается на сайте магазина "Читай-город".

Проблема 5. Надоело быть на вторых ролях. Хочу свой бизнес

Культ личности. Стратегия создания мощного персонального бренда. Вос Е.

Как стать лучшим, а не одним из многих? Эта книга поможет определить истинные цели и сформировать образ, который будет резонировать с вами и поддерживать на пути к реализации. Вы научитесь техникам самопиара и расширения сферы влияния.

Вы узнаете, как:

- построить эффективный имидж;

- обрести финансовую независимость;

- продвинуть себя на рынок и в обществе;

- завоевать признание и клиентов.

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Проблема 6. Как заработать миллион, кто знает?

«APPLE. Как заработать 1 триллион долларов. Серия Титаны успеха». Д. Д. Каммингс

Apple, Facebook, Microsoft, Samsung, Amazon, Google… Эти компании плотно вошли в нашу жизнь. Мы гуглим всё и вся, выстраиваемся в бешеные очереди за яблочными новинками, пропадаем в недрах амазона, лайкаем и репостим на фейсбуке. Технологические компании играют все большую роль в нашей жизни, поглощая умы, время, деньги и человеческие ресурсы.

В серии «Титаны Успеха» вы узнаете о том, как компании появились, развивались, завоевывали и изменяли мир. Ищите книгу на сайте "Читай-города".

Проблема 7. Моя интимная жизнь трещит по швам. Как спасти ситуацию?

Бабочка в кулаке, или Неуловимый оргазм. Н. Терещенко

«Эта книга про таких женщин, как вы и я, ваша сестра, подруга, мама. Про самых обычных и удивительных. Она про свободу, чувственность и право на наслаждение. Наше собственное!», - говорит врач-психотерапевт, сексолог, гештальт-терапевт, врач-невролог Наталья Терещенко о своей новой книге. Уникальный курс по женской сексуальности помог тысячам женщин решить их проблемы и начать жить многогранной жизнью. В книге много непридуманных личных историй пациенток, ответов на самые острые вопросы и специальных упражнений. Наталья много лет занимается женскими проблемами в сексуальной сфере и помогает найти индивидуальные психологические причины соматических заболеваний. Купить книгу можно на сайте магазина.

Проблема 8. Мой ребенок не засыпает!

Доктор сон. Научите Вашего ребенка спать. 5 шагов к крепкому здоровому сну для детей от 3 до 10 лет. Л. Шнееберг

Мечтаете наконец выспаться? А ваш ребенок делает все, чтобы ночи были полны огня? Поздравляем, в вашей семье все как у всех! Хронический недосып - проблема большинства дошкольников и младшеклассников. Их трудно разбудить с утра и еще труднее уложить вечером. Дети попросту не умеют засыпать в своей кровати, потому что их этому никто не научил. Самое время заняться этим, используя план пошагового руководства "5 шагов к здоровому сну". Автор книги, психолог сна в детском медицинском центре Коннектикута, мама троих детей, откроет секреты, как уложить ребенка спать вовремя и сделать его сон полноценным и здоровым. Многочасовой изнурительный ритуал перед сном теперь в прошлом! Эта книга изменит вашу жизнь и сон к лучшему - миллионы родителей во всем мире уже сказали автору "спасибо". Покупайте книгу на сайте магазина "Читай-город".

Проблема 9. Мне стыдно за поведение моего ребенка

Мой прекрасный не идеальный ребенок. От 3 до 7 лет. Позитивное воспитание без принуждения. 150 игр и занятий. Кудинова И., Голобокова Е.

Ваш любимый малыш сводит вас с ума? Истерит по поводу и без? Плюется едой? Отказывается залезать в ванну? Кидается песком в песочнице? Не беспокойтесь, это нормально! Как без нервотрепки накормить полезной едой? Как приучить регулярно чистить зубки? Как уговорить пойти к врачу? Авторы книги предлагают самый простой и проверенный способ – с помощью игры и… разумного баловства. Игра – лучший способ привить ребенку хорошие привычки и отучить от привычек вредных, игра – лучший развивающий урок и лучший способ воспитания. В этой книге собран опыт и советы детских психологов, педагогов и обычных российских мам. Дорогие родители НЕ идеальных своенравных карапузов! Авторы гарантируют, совсем скоро вы будете вспоминать о «непростых» годах с улыбкой и умилением. Прочитав книгу, вы поймете, что именно ваш малыш - самый лучший, и именно вы - идеальная мама. Купить доступна на сайте магазина.

Проблема 10. Он меня бросил!

Осколки счастья. Как пережить предательство и вновь стать счастливой за 3 месяца. Трубецкова И., Вос Е., Сперанская А.

Предательство… Порой кажется, что невозможно простить любимого человека за такой сильный удар в спину, да и непонятно, как жить после измены, как открывать утром глаза, как позволить себе вновь стать счастливой и поверить другому мужчине. И никакие лекарства тут не помогут. И время, кажется, на самом деле не лечит, а просто притупляет воспоминания.

Факт измены нельзя забыть, с ним придется учиться жить. Этот урок просто необходимо правильно понять. Эту боль надо верно прожить, чтобы познакомиться с собой, полюбить и принять себя.

Над этой книгой работали удивительно сильные и замечательные женщины, каждая из которых прошла через развод. Книга поможет пережить предательство, твердо встать на ноги и построить новое счастье. Книга доступна на сайте магазина "Читай-город".