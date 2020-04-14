Больных коронавирусом, нарушивших карантин, в Москве оштрафовали на 220 тысяч рублей

По последним данным, в Москве сейчас на домашнем лечении находятся более 7 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом - дома оставляют тех, у кого заболевание проходит в легкой форме. При этом все эти люди подписывают документы, что обязуются соблюдать карантин и сидеть дома, пока диагноз не будет снят. Правда, некоторые режим самоизоляции все-таки нарушают…

По данным Оперативного штаба Москвы по коронавирусу, за последние три дня в разных округах столицы (включая Новую Москву) поймали 25 нарушителей карантина. Напомним, фото заболевших помещаются в базу системы распознавания лиц и при выходе на улицу любая подключенная к системе видеокамера дает сигнал о нарушении.

«Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево, - рассказали в Оперативном штабе. - Там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления».

Напомним, за нарушение режима карантина светит штраф в 4 тысячи рублей. Всего с начала введения этих штрафов медики и полицейские зафиксировали 55 нарушений. Проштрафившиеся москвичи выплатили в общей сложности 220 тысяч рублей.

По данным на 14 апреля общее число с начала распространения в Москве COVID-2019 подтвердили уже более чем у 13 тысяч человек. Зафиксированы 95 случаев с летальным исходом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772607" frameborder="0"></iframe> Опустевшая Москва с дрона.

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Штрафы за нарушения с цифровыми пропусками в Москве: сколько составят и какие предусмотрены

С 15 апреля по Москве и Московской области разрешат ездить на личном и общественном транспорте только с цифровым пропуском. Их уже начали оформлять сегодня, 13 апреля, на портале мэра mos.ru. Напомним, такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом (подробности)