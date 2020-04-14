2020-04-14T14:25:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Больных коронавирусом, нарушивших карантин, в Москве оштрафовали на 220 тысяч рублей

За последние три дня полицейские поймали 25 таких «бегунков»
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Проверка пропуска в столичном метро, 13 апреля 2020 г.Проверка пропуска в столичном метро, 13 апреля 2020 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

По последним данным, в Москве сейчас на домашнем лечении находятся более 7 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом - дома оставляют тех, у кого заболевание проходит в легкой форме. При этом все эти люди подписывают документы, что обязуются соблюдать карантин и сидеть дома, пока диагноз не будет снят. Правда, некоторые режим самоизоляции все-таки нарушают

По данным Оперативного штаба Москвы по коронавирусу, за последние три дня в разных округах столицы (включая Новую Москву) поймали 25 нарушителей карантина. Напомним, фото заболевших помещаются в базу системы распознавания лиц и при выходе на улицу любая подключенная к системе видеокамера дает сигнал о нарушении.

«Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево, - рассказали в Оперативном штабе. - Там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления».

Напомним, за нарушение режима карантина светит штраф в 4 тысячи рублей. Всего с начала введения этих штрафов медики и полицейские зафиксировали 55 нарушений. Проштрафившиеся москвичи выплатили в общей сложности 220 тысяч рублей.

По данным на 14 апреля общее число с начала распространения в Москве COVID-2019 подтвердили уже более чем у 13 тысяч человек. Зафиксированы 95 случаев с летальным исходом.

Опустевшая Москва с дрона.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Штрафы за нарушения с цифровыми пропусками в Москве: сколько составят и какие предусмотрены

С 15 апреля по Москве и Московской области разрешат ездить на личном и общественном транспорте только с цифровым пропуском. Их уже начали оформлять сегодня, 13 апреля, на портале мэра mos.ru. Напомним, такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус и курение: риски, статистика, вопросы и ответы
В ситуации распространения малоизученной и опасной инфекции варианты того, как можно защитить себя, неизбежно обрастают самыми разнообразными мифами. Один из таких мифов — идея о том, что коронавирус не опасен для курильщиков
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Новости 24
Бывшего министра обороны Грузии посадили на 5 лет по делу об антироссийских беспорядках
Мишустин выделил на борьбу с коронавирусом 3,1 миллиард рублей
В Сбербенке начали оформлять ипотеку онлайн, чтобы клиент не нарушал режим изоляции
Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России
Розничная торговля в России сократилась на 35%
Спецпропуска не помешают поставкам продовольствия в Москве
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры оказались в списке системообразующих предприятий
ВОЗ: пик коронавируса в мире еще не наступил
Власти России увеличили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета
Путин сообщил, что Россия поделится с другими странами наработками по вакцине против коронавируса
Путин: На борьбу с последствиями пандемии коронавируса правительство России выделило до 1,2% ВВП
В Москве аннулировали 900 тысяч цифровых пропусков из-за недостоверных данных
Лавров назвал снос памятника Коневу в Праге циничным и возмутительным поступком
Повседневные расходы жителей России в марте стали самыми высокими за историю наблюдений
Лавров: Выездных виз Россия вводить не будет
В Роспотребнадзоре опровергли искусственное происхождение вируса
Правительство приостановило закон о продаже медицинских масок только по лицензии
Вирусолог рассказал, сколько будут длиться испытания новой российской вакцины от коронавируса
От коронавируса умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Специалисты заметили оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции из-за коронавируса