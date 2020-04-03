Первые постановления о штрафах выписали нарушителям карантина в Москве

3 Апр 2020 2020-04-03T17:08:42+03:00

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В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции. Они были оштрафованы на 4 тысячи рублей. Болезнь у всех трех зараженных протекает в легкой форме. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

- В Москве за сегодняшний день выявлено 3 случая - это граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них болезнь выявлена и она протекает в легкой форме, - приводит его слова РИА Новости.

Данчиков отметил, что дав согласие лечиться дома, пациенты должны были находиться дома и не контактировать с другими людьми. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили правила и вышли на улицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

Напомним, Мосгордума приняла, а мэр столицы Сергей Собянин пописал закон об ужесточении ответственности за нарушение карантина. За сам факт нарушения карантина гражданами положен штраф до 4 тыс. руб. (за повторное нарушение штраф составит 5 тыс. руб.).

Должностные лица за неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий) могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 40 тыс. руб. (за повторное нарушение страфсоставит от 40 тыс. до 50 тыс. руб.). Для юриических лиц за аналогичные нарушения предусмотрены штрафы от 200 тыс. до 300 тыс. руб. (за повторное - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.).

Также указом президента России в стране введен режим нерабочих дней до конца апреля, в Москве действует режим всеобщей самоизоляции для минимизации возможности распространения коронавируса. В Москве для комфорта жителей разрешено лечиться от легких форм коронавируса дома, находясь под строгим карантином.

ИСТОЧНИК KP.RU