Штрафы за нарушения с цифровыми пропусками в Москве: сколько составят и какие предусмотрены

С 15 апреля по Москве и Московской области разрешат ездить на личном и общественном транспорте только с цифровым пропуском. Их уже начали оформлять сегодня, 13 апреля, на портале мэра mos.ru. Напомним, такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

«К сожалению, это необходимость, - написал Сергей Собянин в своем блоге. - Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни».

Мэр также уточнил, что ходить пешком можно без пропусков, но при этом надо строго соблюдать все действующие во время коронавируса правила и ограничения. Если отправляетесь на работу или едете в транспорте по личным делам, тогда пропуск нужен. Он представляет собой специальный код из цифр и букв. Например: 1104-Т123-МО11-К123. Первые четыре знака - дата окончания срока действия пропуска. Остальные 12 знаков - идентификация его владельца и цель поездки.

Тем, кто выйдет из дома без «бумажки», хотя должен был ее оформить, светят штрафы. По словам руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, суммы зависят от состава нарушений и их повторов.

Пешим нарушителям грозит предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Если выход в город без пропуска навредит здоровью человека или имуществу, тогда выпишут штраф от 15 до 50 тысяч рублей. Эту же сумму возьмут, если гуляка постоянно будет попадаться без пропуска. Такие штрафы выпишут и желающим заработать на пропусках, оформляя их тем, кто должен обязательно находится дома на самоизоляции.

Для водителей - штраф в 5 тысяч рублей. А машину сотрудники ГИБДД могут задержать и увезти на спецстоянку.

При этом Эдуард Лысенко сообщил, что система выдачи цифровых пропусков на mos.ru сейчас подвергается большому количеству хакерских атак. Однако сайт, хотя и подвисает, старается справляться с нагрузкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772607" frameborder="0"></iframe> Опустевшая Москва с дрона.

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