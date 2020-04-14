Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 14 апреля 2020: в Австралии разогнали похороны, в Германии «вирусного диссидента» посадили в психбольницу

Во многих странах люди наконец-то берут верх в борьбе с коронавирусом; в других, напротив, она даже не достигла пика. Что происходит с «короной» в мире — в подборке «КП».

Америка: накажем зачинщика

На фоне зашкаливающих цифр (почти 550 тысяч больных и 22 тысячи смертей в США) — отдельные американские политики продолжают использовать пандемию для внутренних разборок.

Так, конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф пообещал создать спецкомиссию по изучению причин пандемии в Штатах. И, самое главное, эффективности реакции президента и правительства на эту напасть. Ведь нынешняя администрация США во главе с президентом Трампом - республиканцы, то есть главные политические противники «демократов». Притом, что уже в ноябре, если не случится форс-мажора, - очередные выборы. Где Демпартия надеется взять реванш.

- Тут возникает еще один интересный аспект. Сейчас США считают своим главным конкурентом Китай, - рассказывает американист Ярослав Левин. - Даже нынешнюю пандемию Трамп называет «китайским вирусом», хотя откуда тот взялся в городе Ухань - вопрос очень сложный. Так что, вполне возможно, комиссия будет изучать эффективность борьбы с коронавирусом со стороны не только Белого дома, но и Пекина. И, допустим, предложит наложить на КНР санкции за какой-нибудь «экономический ущерб от карантина». Что в экономической войне Китая и США будет весьма кстати для последних. А если Пекин откажется компенсировать мифический ущерб - его можно взыскать и самостоятельно, например, отобрав имущество у китайских компаний в Америке…

Конечно, создание «коронавирусной комиссии», работа и публикация итогового доклада - дело неблизкое. Но в том, что виновниками объявят «кого надо» - сомневаться не приходится.

Пока по всему континенту «корона» идет на спад, в штате Тасмания - напротив, ежедневная заболеваемость ни с того ни с сего подскочила на 50%.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773020" frameborder="0"></iframe> Больница Нового Орлеана для больных коронавирусом с высоты птичьего полета.

Австралия: полиция сорвала похороны

В семье Елены Коловос, жительницы австралийского штата Виктория, - двойное горе. Отец Елены недавно скончался (не от коронавируса), все семейство решило воздать ему последний долг. Как и подобает православным грекам, к которым принадлежит эта фамилия, - в церкви.

- Нам известно, что для борьбы с коронавирусом власти запретили собираться на похороны больше чем по 10 человек, - рассказала Елена местным журналистам. - Мы ограничили число пришедших на похороны, а в самой церкви строго соблюдали социальную дистанцию.

Тем не менее, когда отпевание Коловоса-старшего почти закончилось, в православный храм вошли двое полицейских и строго потребовали прекратить действо.

- Чтобы кто-то заявился в нашу церковь с оружием (имеются в виду табельные пистолеты офицеров - ред.) - это просто за гранью, - негодует Елена.

Впрочем, беспокойство властей понятно. Пока по всему континенту «корона» идет на спад, в штате Тасмания - напротив, ежедневная заболеваемость ни с того ни с сего подскочила на 50%. По мнению полиции, причина - с десяток врачей, наплевав на запреты, некоторое время назад устроили закрытую вечеринку. Кто-то из них был болен и передал вирус всем собравшимся, а те - своим пациентам. Теперь - пожинают плоды…

Даже несмотря на строгие карантинные меры, мигранты, хоть и в меньшем количестве, по-прежнему прибывают в Германию.Фото: REUTERS

Германия: карательная психиатрия

Как и раньше, дисциплинированные немцы сидят в самоизоляции по домам. Но не все. Юрист и политактивист Беата Банер из Гейдельберга (Западная Германия) подала иск в конституционный суд ФРГ с требованием признать карантин, социальное дистанцирование и прочие ограничения «ущемлением прав граждан».

Затем она разместила в интернете призыв выйти на демонстрацию в защиту этих самых прав. Полиция ответила жестко - женщину арестовали и отправили в психиатрическую клинику для больных депрессией, связаться с адвокатом и родственниками она смогла только на следующий день.

Зато к «новым немцам» у властей вопросов нет. Даже несмотря на строгие карантинные меры, мигранты, хоть и в меньшем количестве, по-прежнему прибывают в Германию. Достаточно сказать на погранконтроле: «Мне нужно убежище» - и тебя пропускают. Несмотря на возможный коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/771166" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Берлине.

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