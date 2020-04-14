2020-04-14T11:41:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 14 апреля 2020: уровень заболеваемости в стране продолжает снижаться

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 14 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса по состоянию на утро 14 апреля 2020 года в Германии зарегистрировано 130072 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Общее число погибших от опасного вируса достигло 3194 человека, а выздоровело – 68200.

В данный момент Германия занимает 6 место в мире по количеству активных случаев заболевания, на 3 месте – по числу выздоровлений и на 9 – по количеству умерших.

ЖИТЕЛИ ГЕРМАНИИ ПРОСЯТ ОТ ВЛАСТЕЙ ОСЛАБИТЬ УСЛОВИЯ КАРАНТИНА

В Германии продолжает снижаться уровень заболеваемости и смертности от коронавируса. Еще в минувшую субботу прирост зараженных составлял 4133 человека в сутки, в воскресенье – 2821, в понедельник – уже 457 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель увидела в этом «проблеск надежды», но уточнила, что для полной победы над вирусом нужно продолжать соблюдать строгие условия самоизоляции. Вот только некоторые жители страны, устав находиться в четырех стенах, просят от властей ослабить условия карантина.

Так, например, во Франкфурте хулиганы напали на полицейских, когда те потребовали разойтись и соблюдать социальную дистанцию. Как сообщает издание Deutsche Welle, сначала они закидали булыжниками полицейские машины, а потом взялись за железные прутья и напали на стражей порядка.

Глава Северной Рейн-Вестфалии Армин Лашет также уверен, что пора начинать возвращаться к обычной жизни. Для начала он предложил открыть маленькие местные пекарни и кондитерские, которые смогут принимать не более двух покупателей за раз. Это позволит горожанам психологически легче переносить жесткие условия карантина и отвлечься от происходящего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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