Италия начинает выходить из эпидемии: смертность снижается, карантинные меры смягчаются

В Италии наблюдается стабильное - медленное, но верное - снижение смертности. Страна начала делать первые шаги на выход из эпидемии. Как сказал директор Института Здоровья в Риме, Италия находится сейчас в первой фазе и не нужно торопиться, чтобы не создать вторую волну. Официально карантинный режим будет сохраняться до 3 мая. 10 апреля премьер-министр подписал первый смягчительный, а не ужесточающий указ. С сегодняшнего дня, 14 апреля, официально могут открыться магазины канцтоваров, книжные и детские, а также профессиональные курсы для старших школьников. На открытии книжных настояла Ассоциация книготорговцев, которые сумели доказать, что книги не менее важны для человека, чем еда, особенно в такой сложный период. Во всех магазинах на входе должны стоять установки с дезинфектантами и одноразовые перчатки для покупателей.

Италия возвращается к нормальной жизни неравномерно. В некоторых регионах сохраняется жесткий карантин, а в некоторых — он почти снимается. Например, как в Венето, где с сегодняшнего дня больше 60% предприятий могут открыться. Правда, дороги по-прежнему жестко патрулируются, передвижение без реальной и доказанной необходимости запрещено. Основные трассы перекрыты, все автомобили останавливают, проверяют, выписывают штрафы ничтоже сумняшеся — от 400 до 3000 евро. А в особо наглых случаях и вовсе конфискуют транспортное средство. Также люди должны передвигается исключительно в масках, иначе тоже могут оштрафовать.

Италия возвращается к нормальной жизни неравномерно. В некоторых регионах сохраняется жесткий карантин, а в некоторых — он почти снимается.Фото: REUTERS

На данный момент в Италии больше 103 тысяч зараженных, и больше 20 тысяч умерших только от COVID-19. Общая же смертность за весь период по Италии пока еще не сведена официально.

Однако, газеты подсчитали примерную смертность за время эпидемии и пишут, что она соразмерна с человеческими потерями во времена бомбардировок страны союзниками во второй мировой. Заголовки, конечно, впечатляют - «Вирус унес больше жизней, чем война».

Особенно много потерь в домах престарелых. За первые 12 дней апреля в них умерло больше, чем за весь март. Хотя март был самым драматичным месяцем. Но, похоже, апрель побьет его печальные рекорды. В конце марта эпидемиологи «обещали» к середине апреля ноль зараженных в день в Ломбардии, но на этот уровень пока не вышли и до него еще далеко.

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