Фонд Росконгресс собрал на онлайн-конференции представителей индустрии гостеприимства

13 марта Фонд Росконгресс совместно с компанией EY провел онлайн-конференцию «Бизнес: инструкция по выживанию. Спасти гостиничный бизнес». Представители органов власти и индустрии гостеприимства обсудили самые острые вопросы, от которых сегодня зависит выживание отрасли.

В дискуссии приняли участие генеральный директор «Accor» (ООО «Р.М.Х.К.») Алексис Деларофф; управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов; генеральный директор ООО «Балчуг» Александр Бобылёв; партнер, руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственным компаниям, предприятиям автомобильной и транспортной отраслей в СНГ компании ЕY Ольга Архангельская и начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

«Главная проблема нашей отрасли, и гостиничной, и ресторанной – фактически одномоментный коллапс спроса, – выразил общее мнение Александр Бобылёв, – в Москве в верхнем сегменте рынка загрузка в апреле держится на уровне 4–5%. Это значит, что рынок работает в минус. Понятно, что есть отдельные территории, сегменты рынка, которые могут чувствовать себя лучше. Но вопрос сегодняшнего дня – это вопрос физического выживания субъектов отрасли».

Гостиничный бизнес включен правительством РФ в список пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей. В качестве мер поддержки участники дискуссии называли отсрочку или обнуление всех налоговых платежей, а также приостановку платежей по кредитам, чтобы перенаправить эти средства на выплаты сотрудникам и поставщикам.

В свою очередь представлявшая Ростуризм Елена Лысенкова заявила, что власти понимают, насколько «в текущей ситуации важно удержать активы индустрии в руках заинтересованных собственников, чтобы впоследствии стимулировать их инвестировать дальше в развитие отрасли». При этом она подчеркнула, что Ростуризм руководствуется действующими на текущий момент документами. «Мы очень надеемся, что эпидемиологическая ситуация нормализуется и Россия сможет комфортно войти в летний сезон, который очень важен для всей гостиничной и туристской отрасли», – добавила Елена Лысенкова.

Участники дискуссии сошлись на том, что кризис, вызванный распространением COVID-19, радикально изменит не только индустрию гостеприимства, но и экономику в целом. «То, о чем мы давно говорим, придет к нам гораздо быстрее. Это и удаленная работа, и доставка, и изменение потребительских предпочтений. В этом смысле мы обнаружим себя в совершенно другой модели экономики», – отметила Ольга Архангельская.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ».