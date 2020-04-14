Представители власти и бизнеса обсудили стратегии борьбы с коронавирусной инфекцией

В Москве состоялся круглый стол «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии», посвященный стратегиям противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, предпринимаемым в России в контексте мирового опыта. Организаторами выступили Фонд Росконгресс и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент». При поддержке ОХК «Уралхим» и УК «Металлоинвест».

Информационными партнерами мероприятия выступили телеканалы Россия 24 и РБК, а также информационное агентство ТАСС. В мероприятии приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям ООО УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова и другие. На прямой связи с участниками круглого стола был Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Благополучие и здоровье наших граждан сегодня во многом будет зависеть от того, насколько и государство, и бизнес смогут консолидировать свои усилия в борьбе с пандемией. Противостоять угрозе мы сможем только сообща. Сегодня в стране реализуется разносторонний комплекс мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, эффективность которых уже очевидна. Большая часть ответственности лежит сегодня и на самих гражданах – от того, насколько серьезно каждый из нас будет относиться к соблюдению рекомендуемого режима изоляции, во многом зависит, как быстро мы сможем справиться с проблемой и вернуться к обычной жизни», - подчеркнул советник президента России Антон Кобяков.

Фондом «Контент» и Фондом Росконгресс создана коммуникационная платформа по обсуждению предпринимаемых инициатив со стороны государства и бизнеса по снижению социально-экономических последствий коронавирусной инфекции. Круглый стол «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» – первое мероприятие из серии онлайн-дискуссий платформы.

«Мировое сообщество объединяется с целью противостояния распространению коронавируса. В рамках нашего первого круглого стола объединились представители власти и бизнеса, чтобы вместе выработать стратегии и найти оптимальные решения для продолжения работы в новых условиях. Прямая трансляция круглого стола велась сразу из трех студий наших информационных партнеров. Следующие встречи будут посвящены кадровой политике в условиях кризиса, поддержке малого и среднего бизнеса, а также тактикам диагностики и обеспечению доступности лечения коронавирусной инфекции», – отметила директор Фонда развития экспертно-аналитической деятельности «Контент» Елена Соколова.