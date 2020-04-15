«Это совсем другая история» - новая рекламная кампания «Галс-Девелопмент»

В апреле 2020 года «Галс-Девелопмент» запускает новую рекламную кампанию «Это совсем другая история», посвященную де-люкс объектам: «Театральный Дом», «Сады Пекина», а также – проектам премиум-класса «Искра-Парк» и Match Point. Планируемый охват новой рекламной кампании – порядка 5 млн. уникальных пользователей. Продукт появится в ключевых новостных медиа – РБК, Коммерсант, Российская Газета и др., а также – на крупнейших профильных ресурсах по недвижимости (ЦИАН, Новострой-М, Яндекс Недвижимость), носителях наружной рекламы и радио (12 ключевых станций: Бизнес FM, Вести FM, Радио Джаз и др.).

Учитывая обстоятельства и изменения в медиапотреблении, доля диджитал-каналов будет самой значительной. При этом «Галс-Девелопмент» принял решение отказаться от идеи снимать видео, ключевым форматом на этот раз стали динамические баннеры, изображения на которых подвижны. В связи с существенным ростом числа слушателей онлайн-радио, было принято решение использовать сервис Unisound и размещать аудиоролик синхронно с баннером «компаноном». Когда пользователь слышит рекламный сюжет, на экране его гаджета отображается баннер, через который можно перейти на сайт соответствующего проекта.

«Мы активно работаем над тем, чтобы все каналы взаимодействия с клиентами были приравнены к общему знаменателю – премиальному и эстетическому. Каждый буклет, презентация, специальное предложение будут оформлены в едином ключе. Верное полноценное восприятие складывается даже из, казалось бы, маловажных мелочей. К примеру, мы начали иначе передавать ключи владельцам наших апартаментов. Каждый покупатель получает их в элегантной фирменной упаковке. И с этого начинается новая, совершенно особенная история, исключительная – для вас», - рассказывает Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга «Галс-Девелопмент».

Галина Сокольская – профессиональная модель и искусствовед. По сюжету она путешествует по территории многофункционального комплекса «Искра-Парк» на сегвее, а фотографирует ее собственная робо-собака.

Дома настоящей Москвы предстали в новом свете – более изысканном, слегка эксцентричном и футуристическом. Каждый макет дополнен собственным слоганом: история роскоши, история успеха, история свободы, история будущего. Таким образом, обеспечивается преемственность между рекламой отдельных проектов под общей идеей. Теперь акценты сделаны не на советской эстетике, а на качестве строительства и визуальной составляющей. Центром концепции стали люди – герои на фоне объектов компании.

Принимая во внимание ключевые тренды рекламного рынка, специалисты создали четыре уникальные истории. С каждым годом набирают популярность возрастные модели с ярким характером, но в продвижении недвижимости такого образа еще не было. Одна из героинь «Галс-Девелопмент» - Галина Сокольская – профессиональная модель и искусствовед. По сюжету она путешествует по территории многофункционального комплекса «Искра-Парк» на сегвее, а фотографирует ее собственная робо-собака.

В рекламе элитного квартала «Театральный Дом» внимание уделили моде на барокко. Этот стиль особым образом подчеркнул изысканность исторической архитектуры проекта и богатство общественных зон. Барочные платья для героев сюжета были позаимствованы в костюмерных Мосфильма. Другой тренд – восточная культура – вступает в гармонию с комплексом «Сады Пекина». Здесь, на открытой крыше, состоялось фантасмагорическое мероприятие: девушки в кимоно, летающие карпы, гостья на вертолете. Этот сюжет вдохновлен самой жизнью, ведь с приходом тепла террасы по-настоящему оживают.

Комплекс «Сады Пекина». Этот сюжет вдохновлен самой жизнью, ведь с приходом тепла террасы по-настоящему оживают.

Многофункциональный комплекс Match Point – это осознанность, саморазвитие, богатый внутренний мир. Героем рекламы выступает бизнесмен, медитирующий в своих апартаментах, представляющий свои самые смелые мечты. И наш проект ему в этом помогает. Подробная информация об объектах компании «Галс-Девелопмент» представлена на сайте https://hals-development.ru/.