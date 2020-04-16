"Две недели телемедицина лечила меня иван-чаем, а теперь у меня пневмония": Москвич рассказал про коронавирус

О том, что коронавирусом все болеют по-разному вы, наверное, слышали. У одних болезнь протекает в тяжёлой форме: реанимация, аппарат искусственной вентиляции лёгких, а у других все как при обычной простуде: диван и горячий чай. По последним данным, сейчас от коронавируса на дому лечатся около семи тысяч человек. У всех болезнь протекает в лёгкой форме. Причём зачастую в больших семьях заражаются не все.

В многодетной семье Ло, к примеру, COVID-19 выявили только у двоих из трех детей и у их отца. Мама мальчиков Лиза Ивановна не заразилась. О том как они дома боролись с заразой, она рассказала в своём дневнике, который мы опубликовали. Карантин семьи уже закончился. Все здоровы!

Но так бывает не всегда. Двухнедельное домашнее лечение от коронавируса для москвича Виктора Белецкого закончилось двусторонней пневмонией. Управляющий одним из крупных московских фитнес-клубом дал эксклюзивные интервью "Комсомольской правде". Виктор уверен его опыт многим поможет распознать болезнь и избежать ошибок в лечении.

Его коронавирусная история началась 25 марта.

- Тогда все говорили о коронавирусе, уже был разгар паники. К вечеру у меня поднялась температура и я решил, что лучше уж знать правду. На градуснике было всего 37 и оказалось, что с такой низкой температурой не так просто вызвать врача. Я звонил, но мне отказывали, говорили, что это простуда. Тогда я позвонил в скорую и признался, что общался с друзьями, которые вернулись из Европы, - рассказал Виктор.

ВЕЧЕРИНКА С ДРУЗЬЯМИ, А УТРОМ COVID-19

Через семь минут в квартире Виктора уже была спецбригада скорой помощи. Люди в почти космических защитных скафандрах взяли у него маски из носа и рта. Результаты пообещали на следующий день, а потом просто пропали.

- Я звонил во все инстанции. Интересно же есть коронавирус, или нет. Но ни Роспотребнадзор, но медики в поликлинике моих результатов не знали. Так три дня продолжалось. А потом кто-то из врачей успокоил: "если бы был вирус, вам бы через 6 часов сказали", - вспоминает Виктор. - Ну, думаю, пронесло: здоров!

Чем не повод для вечеринки. Вечером в квартире Виктора собрались друзья. А утром на мобильный телефон москвича позвонили сотрудники Роспотребнадзора.

- Виктор Викторович, сообщаем: ваш тест на коронавирусную инфекцию положительный. Оставайтесь дома! Ждите врачей! – доброжелательным тоном сообщила сотрудница Роспотребнадзора, представившаяся Татьяной Ивановной.

Виктор признается, в тот момент испытал настоящий шок.

- Было страшно за друзей, которых я невольно подверг опасности. И за себя, конечно. Тогда мне казалось, что коронавирус равно смерть, - рассказал Виктор.

В первые дни болезни, по словам Виктора, врачи приезжали по 3-4 раза в день. О госпитализации при этом речи не шло. Виктор подписал документы о согласии не выходить из дома до момента получения двух отрицательных анализов на COVID-19. Болезнь у него протекала в лёгкой форме.

- В первые дни температура была около 37. Насморк был небольшой совсем. А вот спина болела, как никогда раньше. Обоняние тоже пропало. А кашель особо не мучал. В день по 10 раз максимум выдавал: "кхе-кхе", - рассказал Виктор.

Две недели москвича лечили врачи телемедицины.

- Звонили по скайпу и спрашивали, как я себя чувствую. Вот и вся методика лечения коронавируса на дому. Из назначений был только иван-чай, - рассказал Виктор.

Травяной напиток Виктор исправно пил две недели. 7 апреля наш герой получил второй отрицательный тест на COVID-19. То есть он - здоров!

- Самочувствие было хорошее, никаких симптомов. То есть вообще никаких. Но по совету друзей я решил сделать компьютерную томографию лёгких, - рассказал Виктор.

11 апреля москвич отправился в частный медицинский центр. Через несколько минут врачи огласили результат КТ. Диагноз: двусторонняя полисегментарная пневмония.

- Я просто дар речи там потерял. Две недели по скайпу лечили чаем, а у меня оказывается пневмония вдобавок ко всему, - возмущается Виктор.

Врачам телемедицины Виктор свой диагноз уже сообщил. Но лечиться по их советам москвич больше не планирует.

- Результат КТ я показал нескольким врачам, в том числе и из больницы в Коммунарке. Мнение у всех одно: это осложнение от коронавируса. Прогноз хороший, все должно пройти. Но травяной чай не поможет, пью антибиотики, - рассказал Виктор.

Виктор советует пройти КТ лёгких всем, кто сейчас лечится от коронавируса на дому.

- Не ждите симптомов. Их как в моем случае может просто не быть. Такая вот пневмония: 36,6 и без кашля!

Кстати, никого из друзей которые пришли в гости накануне полученного положительного теста на COVID-19 он не заразил.

- На коронавирус проверили 70 человек, с которыми я контактировал. Только у одного выявили и вирус. И то, возможно, заразил его не я, - рассказал Виктор.

Напомним, за последние сутки коронавирусом заболели 1774 москвича. Почти половина из них младше 45 лет. У многих болезнь протекает в легкой форме.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Само не пройдёт!"

- Двухсторонняя полисегментарная пневмония – это одно из самых тяжелых заболеваний нижних дыхательных путей. Она затрагивает сразу много участков, или же сегментов ткани лёгкого. В этом конкретном случае воспалительный процесс затрагивает оба лёгких, он требует длительного и сложного лечения.

У лёгких нет нервных окончаний, поэтому даже двухсторонняя пневмония может протекать практически бессимптомно. Но чаще всего у пациентов есть высокая температура. В данном случае болезнь протекает атипично, - прокомментировал Роман Гаврилов, пульмонолог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773527" frameborder="0"></iframe> Виктор Белецкий рассказал «Комсомольской правде» чем закончилось его домашнее лечение СОVID-19.

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