COVID-19: козлами отпущения назначены бродячие собаки

Ученые договорились: SARS-CoV-2 - зловредный китайский коронавирус, вызвавший нынешнюю пандемию, зародился в летучих мышах. Якобы от них передался человеку. Передался непосредственно, как поначалу думали - от тех летучих мышей, которых ели люди. Конкретно китайцы. Потом стали грешить на неких «посредников» - животных, в организме которых инфекция набрала силу, заразность и предрасположенность к человеку. Вирусологи выстраивали весьма правдоподобны цепочки передачи вирусов от одних существ другим. Главными подозреваемыми стали панголины – похожие на броненосцев млекопитающие , которых в Юго-Восточной Азии и в Африке считают весьма вкусными. И змеи, которые тоже идут в пищу.

На днях число потенциально виноватых пополнили бродячие собаки. В наиглавнейшие подозреваемые их записал Сюхуа Сиа (Xuhua Xia) – биолог из Университета Оттавы (University of Ottawa, Department of Biology). О чем сообщил в журнале Molecular Biology and Evolution, на который ссылается DailyMail.

Ученый прошел по генетическим следам мутации коронавируса летучих мышей и пришел к выводу: та дрянь, что в итоге получилась какое-то время «отсиживалась» в кишечниках собак – бродячих собак, которые иной раз ловили и ели летучих мышей. Именно эти бездомные существа и стали промежуточными хозяевами SARS-CoV-2. В их кишечниках – в ходе естественного отбора - вирус модернизировал свой генетический материал, избавился от наиболее уязвимых участков РНК, став более стойким к атакам защитных сил организма. Последующие мутации придали ему способность приникать в организм человека, соединяя свои белки с нашими - клеточными рецепторами ACE2, которые, кстати, встречаются не только в дыхательных путях, но и в кишечнике.

В подкрепление своей версии канадско-китайский биолог обращает внимание на то, что у зараженных COVID-19, помимо всего прочего, наблюдаются кишечные расстройства. Вроде диареи и тошноты. Почти как от так называемого «кишечного гриппа».

Таким образом, козлами отпущения в спорном вопросе зарождения пандемии становятся бродячие собаки. Если, конечно, этот самый Сюхуа прав. И верно толкует результаты своих исследований, в ходе которых он изучил 1252 генома коронавирусов – и мышиных, и человеческих и собачьих.

А как быть с панголинами и змеями? Реабилитировать? Ясных ответов пока нет. Но кто-то из вирусологов-эволюционистов точно ошибается.

В любом случае паниковать, завидя «промежуточных хозяев» – особенно собак - вряд ли было бы разумным. «Жильцы» - вирусы, которые в итоге мутировали в человеческие SARS-CoV-2 – давно их покинули. И совсем уж глупо опасаться домашних собак - своих, которые отродясь китайских летучих мышей не ели. А большинство даже и не видели их.

Без вины виноватые: один канадец китайского происхождения со своей гипотезой еще не повод избавляться от бродячих собак. Есть масса других.

На вопрос, заражаются ли собаки COVID-19, ответ вроде бы есть. Его недавно дали ученые из Ветеренарного НИИ в Харбине Китайской академии сельскохозяйственных наук. Ведомые Хуалан Ченом (Hualan Chen), они проверили, насколько те или иные домашние животные восприимчивы к SARS-CoV-2. Проверяли незатейливо - просто заражали. Заражали штаммами из Уханя – теми - человеческими, с которых началась пандемия.

Выяснилось: SARS-CoV-2 не поражает собак.

Из других экспериментов известно, питомцы могут принести зловредные коронавирусы с улицы. На себе в прямом смысле слова. Ведь они представляют собой объекты, а точнее, шерстяные и пушистые поверхности, на которые, при случае, вирус может попасть со стороны – попасть и затаиться. Как на любом другом предмете. Ученые уверяют, что эти самые SARS-CoV-2 могут оставаться живучими и приставучими по несколько дней вне каких-либо организмов.

