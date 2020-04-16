2020-04-16T18:26:37+03:00
Наука

COVID-19: козлами отпущения назначены бродячие собаки

Канадский ученый нашел «недостающее звено» в эволюции нового китайского коронавируса
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
В распространении коронавирусов, оказывается, виноваты собаки, объевшиеся летучими мышами.В распространении коронавирусов, оказывается, виноваты собаки, объевшиеся летучими мышами.
Изменить размер текста:

Ученые договорились: SARS-CoV-2 - зловредный китайский коронавирус, вызвавший нынешнюю пандемию, зародился в летучих мышах. Якобы от них передался человеку. Передался непосредственно, как поначалу думали - от тех летучих мышей, которых ели люди. Конкретно китайцы. Потом стали грешить на неких «посредников» - животных, в организме которых инфекция набрала силу, заразность и предрасположенность к человеку. Вирусологи выстраивали весьма правдоподобны цепочки передачи вирусов от одних существ другим. Главными подозреваемыми стали панголины – похожие на броненосцев млекопитающие , которых в Юго-Восточной Азии и в Африке считают весьма вкусными. И змеи, которые тоже идут в пищу.

На днях число потенциально виноватых пополнили бродячие собаки. В наиглавнейшие подозреваемые их записал Сюхуа Сиа (Xuhua Xia) – биолог из Университета Оттавы (University of Ottawa, Department of Biology). О чем сообщил в журнале Molecular Biology and Evolution, на который ссылается DailyMail.

Ученый прошел по генетическим следам мутации коронавируса летучих мышей и пришел к выводу: та дрянь, что в итоге получилась какое-то время «отсиживалась» в кишечниках собак – бродячих собак, которые иной раз ловили и ели летучих мышей. Именно эти бездомные существа и стали промежуточными хозяевами SARS-CoV-2. В их кишечниках – в ходе естественного отбора - вирус модернизировал свой генетический материал, избавился от наиболее уязвимых участков РНК, став более стойким к атакам защитных сил организма. Последующие мутации придали ему способность приникать в организм человека, соединяя свои белки с нашими - клеточными рецепторами ACE2, которые, кстати, встречаются не только в дыхательных путях, но и в кишечнике.

В подкрепление своей версии канадско-китайский биолог обращает внимание на то, что у зараженных COVID-19, помимо всего прочего, наблюдаются кишечные расстройства. Вроде диареи и тошноты. Почти как от так называемого «кишечного гриппа».

Таким образом, козлами отпущения в спорном вопросе зарождения пандемии становятся бродячие собаки. Если, конечно, этот самый Сюхуа прав. И верно толкует результаты своих исследований, в ходе которых он изучил 1252 генома коронавирусов – и мышиных, и человеческих и собачьих.

А как быть с панголинами и змеями? Реабилитировать? Ясных ответов пока нет. Но кто-то из вирусологов-эволюционистов точно ошибается.

В любом случае паниковать, завидя «промежуточных хозяев» – особенно собак - вряд ли было бы разумным. «Жильцы» - вирусы, которые в итоге мутировали в человеческие SARS-CoV-2 – давно их покинули. И совсем уж глупо опасаться домашних собак - своих, которые отродясь китайских летучих мышей не ели. А большинство даже и не видели их.

Без вины виноватые: один канадец китайского происхождения со своей гипотезой еще не повод избавляться от бродячих собак. Есть масса других.

Без вины виноватые: один канадец китайского происхождения со своей гипотезой еще не повод избавляться от бродячих собак. Есть масса других.

На вопрос, заражаются ли собаки COVID-19, ответ вроде бы есть. Его недавно дали ученые из Ветеренарного НИИ в Харбине Китайской академии сельскохозяйственных наук. Ведомые Хуалан Ченом (Hualan Chen), они проверили, насколько те или иные домашние животные восприимчивы к SARS-CoV-2. Проверяли незатейливо - просто заражали. Заражали штаммами из Уханя – теми - человеческими, с которых началась пандемия.

Выяснилось: SARS-CoV-2 не поражает собак.

Из других экспериментов известно, питомцы могут принести зловредные коронавирусы с улицы. На себе в прямом смысле слова. Ведь они представляют собой объекты, а точнее, шерстяные и пушистые поверхности, на которые, при случае, вирус может попасть со стороны – попасть и затаиться. Как на любом другом предмете. Ученые уверяют, что эти самые SARS-CoV-2 могут оставаться живучими и приставучими по несколько дней вне каких-либо организмов.

О незавидной, но весьма вероятной судьбе кошек читайте Из за коронавируса с лица Земли могут исчезнуть все кошки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чемпионата мира по фигурному катанию в 2020 году не будет
В Министерстве культуры рассказали о проведении экзаменов в творческих вузах во время пандемии
В Посольстве США назвали количество россиян, ожидающих эвакуации
От коронавируса умерла беременная медсестра, но ребенок выжил
Экономист рассказал, какие рабочие места на предприятиях будут стараться сохранить
В России не осталось регионов без коронавируса
После отказа США от финансирования ВОЗ, Меркель выступила за полную поддержку организации
Москвичей оштрафовали на 50 миллионов рублей за нарушение самоизоляции
Путин обсудил по телефону с Си Цзиньпином сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса
Льготная ипотечная программа со ставкой в 6,5% начнет работать в России до 1 ноября 2020 года
Путин: нужно достроить незавершенные дома, чтобы семьи могли быстрее получить жилье
Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых
Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку
Путин заявил о снижении числа ипотечных кредитов в России