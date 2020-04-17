2020-04-16T20:39:22+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Сейчас каждый вечер после просмотра новостей смотрю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться

Лучшие анекдоты дня, 17 апреля 2020 года
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Борьба с коррупцией - как рыбалка на канале Disсоvеrу: поймали, показали, отпустили.

* * *

Прапорщик Сидоров не думал, что сворованные 300 костюмов химзащиты и 200 противогазов сделают его в марте 2020 года олигархом.

* * *

Звонок по телефону:

- Алло! Я ваш сосед сверху. Сколько можно! Немедленно прекратите ваше пиликанье! Если это пиликанье и дальше будет продолжаться, у меня крыша съедет!

- Уже съехала. Скрипку продали неделю назад.

* * *

- Сэр, если вы мне приведете вескую причину того, почему так превысили скорость, причем такую причину, какой я не слыхал, я вас отпущу.

- Понимаете, офицер, год назад моя жена сбежала с полицейским. А когда ваша полицейская машина погналась за мной со всеми вашими мигалками, я решил, что вы догоняете меня, чтобы вернуть ее…

- Счастливого пути, сэр!

* * *

Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней!

* * *

В Одессе:

- Монечка, я уже таки голову сломала! У Шпильманов свадьба, у Либерзонов похороны, и усе в один день! Шо выбираем, дорогой?

- Цилечка, а шо тут думать? Только похороны!

- Это почему?

- Все то же самое, зато подарок покупать не надо!

* * *

Гостеприимный сторож заряжает ружье хлебом и солью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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