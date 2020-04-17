Сколько нужно пить воды, сколько спать и можно ли тренироваться, если вы инфицированы коронавирусом

На самые популярные вопросы о жизни при положительном анализе на коронавирус нам отвечает спортивный врач Александр Яблуновский, который долгое время ездил с профессиональной велокомандой «Катюша», а теперь работает со сборной России по велоспорту.

- Многие спортсмены, да и просто активные люди, продолжают сейчас тренироваться. Прыгают, отжимаются, крутят дома велотренажеры, у кого они есть. А это не опасно, может они уже инфицированы, но просто не знают об этом. Ведь просто так без симптомов заболевания коронавирусом у нас тестируются не многие.

- Конечно, есть определенная опасность. Вполне возможно, что при носительстве и низком иммунитете человека может пробить и он разболеется. Но если они тренируются в пределах разумного - думаю, не страшно. Наоборот, поддерживать тонус очень важно. Если у вас хороший иммунитет и вы поймали этот вирус, организм справляется, вирус уходит и ничего. Другое дело, если появились какие-то симптомы. Тогда надо срочно прекратить тренировки и сдать анализ.

- То есть выбить заразу большими нагрузками не получится?

- Большими нагрузками нет. При них увеличивается интоксикация. Физкультурой – да. Помахали дома руками, прокатились на велотренажере, - это пойдет только на пользу кровотоку и прочему.

- Сколько раз в неделю надо тренироваться обычному человеку?

- Очень индивидуально. Но тот минимум, который необходим для поддержания какой-то физической формы, это хотя бы три раза в неделю минут 30, не меньше. И при условии, что вы чуть-чуть пропотеете.

- Кстати, главная проблема – это аэробная нагрузка в квартире. Как ее получить, если нет велотренажера или дорожки?

- Мне проще, я сейчас на даче, тут можно поработать… в квартире, конечно, сложнее. Тут важно, какой у вас уровень физической подготовки. Если вы обычный человек, то неважно, что будете делать, подойдут любые упражнения. Важен ответ организма на нагрузку. Если вы не специалист по какому-то определенному виду спорта, то прыгайте, приседайте, все, что угодно. Лишь бы вы пропотели, лишь бы эта нагрузочка была не меньше 30 минут.

- А вот еще есть такая проблема. Мышцы явно сдуваются. Меньше ходишь… надо ли их подкачивать сейчас?

- По поводу мышц – это отдельная история. Тут много различных факторов, главным из которых является возраст. Когда мы молодые, у нас все процессы настроены на анаболические процессы – то есть, на нарастание мышц… Мы природе нужны, честно говоря, ровно до того момента, пока мы не создали себе потомства. То есть, где-то лет с 30 у нас вот эти процессы нарастания плавно переходят в процессы катаболизма. То есть, природе мы не нужны. Мы должны покинуть этот эволюционный мир и освободить его для других поколений. Вот почему сложно с возрастом поддерживать мышечную массу. Для того, чтобы было построение новых белков, нужны аминокислоты. При них увеличивается нагрузка на системы самоочистки от метаболитов. Но с возрастом некоторые белки расщепляются хуже, поэтому очень важно знать, какие продукты ваш организм способен усваивать на данном этапе жизни. Например: пока мы растём, молочные. Но как только мы стали старше 16-20 лет, то белок перестает перевариваться у нас. И получается недобор вот этих аминокислот.

Часто приходят ребята, которые занимаются фитнесом, в возрасте, - вот, хочу накачать мышечную массу, вот качаю, качаю – ничего не получается. Давай, говорю, разберемся. Смотрим, ест все то, что ему не подходит. Получается – не в коня корм. Вы едите те продукты, от которых мышечная масса не может увеличиться. Это все равно, что дизельный двигатель заправлять самым замечательным бензином. Поэтому очень важно следить за питанием.

Но и это еще не все – для увеличения мышц нужна соответствующая нагрузка, то есть запрос на построение этих мышц. Белков и мышечных волокон. Нет запроса – все, ничего организм строить не будет. Поэтому, чтобы поддержать мышцы – нужна нагрузка и разобраться все-таки, чего вы там едите.

- Сейчас время самоизоляции у многих сбился режим. Долго спать вредно?

- Если человек утомлен, то он долго будет спать. А вот у меня сейчас нагрузок больших нет, и просыпаешься и вроде спать неохота. Валяться можно, конечно, но это от мозгов зависит. Чем себя занять. Если занять нечем, то человек будет спать и спать. В принципе, сон - это неплохо, это всегда восстановление. Другое дело, что активности физической нет. Ну, если человек сначала выспится, а потом чем-то позанимается – ну, ради бога.

- А сколько пить нужно? Кто-то говорит, что нужно больше пить в такой момент, а кто-то наоборот поменьше, чтобы не вымывать полезные вещества.

- Пить надо много. Вода дырочку найдет. Чем больше пьете, тем больше мочи выходит, тем она светлее, то есть, она с собой все отработанные продукты обмена веществ которые находятся в организме, и их выводит. Вот в велоспорте мы никогда вообще не ограничиваем в питье, гонщики пьют даже через силу, потому что при повышенных нагрузках нужно очень много жидкости.

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