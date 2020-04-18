Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 18 апреля 2020: 2647 человек заболели за сутки
Число больных коронавирусом в Москве увеличивается. За последние сутки диагноз подтвердили у еще 2649 человек.
Статистика по возрасту заболевших - более половины новых заболевших моложе 45 лет, а 86% - не старше 65.
«45% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет и еще 13,5% старше 65 лет, причем 4% из них - старше 80 лет, - сообщили в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу. - Также 6,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».
Оперативный штаб приводит данные по тому, как в течение последней недели увеличивалось число зараженных коронавирусной инфекцией:
12 апреля - 1306,
13 апреля - 1355,
14 апреля - 1489,
15 апреля - 1774,
16 апреля - 1370,
17 апреля - 1959,
18 апреля - 2649.
«Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 20 754 случая коронавируса», - сообщили в Оперативном штабе.
С начала эпидемии от коронавируса вылечили 1679 москвичей. 148 человек с выявленным COVID-2019 скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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