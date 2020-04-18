2020-04-18T11:31:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 18 апреля 2020: 2647 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 18 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в МосквеОперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в МосквеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число больных коронавирусом в Москве увеличивается. За последние сутки диагноз подтвердили у еще 2649 человек.

Статистика по возрасту заболевших - более половины новых заболевших моложе 45 лет, а 86% - не старше 65.

«45% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет и еще 13,5% старше 65 лет, причем 4% из них - старше 80 лет, - сообщили в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу. - Также 6,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».

Оперативный штаб приводит данные по тому, как в течение последней недели увеличивалось число зараженных коронавирусной инфекцией:

12 апреля - 1306,

13 апреля - 1355,

14 апреля - 1489,

15 апреля - 1774,

16 апреля - 1370,

17 апреля - 1959,

18 апреля - 2649.

«Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 20 754 случая коронавируса», - сообщили в Оперативном штабе.

С начала эпидемии от коронавируса вылечили 1679 москвичей. 148 человек с выявленным COVID-2019 скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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