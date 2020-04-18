Новые правила пропускного режима в Москве: За нарушителями будут следить уличные камеры, а проезд на метро - только по электронным картам

Контроль за режимом цифровых пропусков в Москве будет автоматизирован. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем официальном сайте sobyanin.ru.

«Точно знаю, что все эти ограничения радости не доставляют, - написал Собянин. - Тяжелым следствием этих мер является, как и во всем мире, остановка ряда предприятий и снижение уровня доходов работающих граждан. Переживать заточение в четырех стенах – психологически тоже очень непросто. Тем не менее, все это - не напрасно. Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения».

По словам мэра, если еще неделю назад больницы города работали на пределе, то теперь они перешли в нормальный режим работы - имея при этом запас мощности. С 20 апреля лечение больных коронавирусом должны были начать еще пять крупных столичных клиник, но Сергей Собянин временно отменил это решение. Клиники пока будут находиться в резерве.

«Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. Неделю назад я принял решение о введении пропускного режима и дополнительных мерах по ограничению деятельности предприятий».

Эффект первых дней: число пассажиров в общественном транспорте и машин снизилось на 70% (если сравнивать с апрелем 2019 года).

Напомним, сейчас контроль цифровых пропусков, которые обязаны получить все, выезжающие из дома, сейчас проводится в ручном режиме - осуществляются выборочные проверки.

«Считаю это недостаточным, - заявил Сергей Собянин. - У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации. Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам».

Дополнения касаются семи пунктов.

1. В 22 апреля ездить в общественном транспорте Москвы можно будет только с помощью электронных карт - «Тройка», «Стрелка», месячные проездные, соцкарты москвича и жителя Московской области.

«Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть».

Сейчас, напомним, при получении цифрового пропуска человек должен внести в свою заявку номер транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», если же у него их нет, оставить графу незаполненной. То есть, прежде это была рекомендация, а с 22 апреля станет обязательным требованием.

Важно: вбить в пропуск номер нужно как минимум за 5 часов до первой поездки.

«Но при этом получать новый цифровой пропуск не требуется, - уточнил градоначальник. - Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте mos.ru появится соответствующий сервис».

Без номера электронной карты в пропуске она при оплате проезда в метро или автобусе просто не сработает.

«Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая 2020 г. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы».

Стандартные билеты продолжат работать в обычном режиме только для поездок на пригородных электричках.

2. Для проверок цифровых пропусков у автомобилистов теперь задействуют не только сотрудников ГИБДД и полицейских, но и стоящие на всех дорогах камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД.

«Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки».

На машину, чей номера не внесены в цифровой пропуск, будет автоматически выписан штраф. (Сейчас это 5 тысяч рублей).

Ограничения, введенные 13 апреля, Сергей Собянин продлил до 1 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. В Москве появится новый вид цифрового пропуска - для волонтеров, которые развозят еду, лекарства и товары первой необходимости пожилым горожанам. Такой пропуск можно будет получить в ГБУ «Мосволонтер». Число волонтерских пропусков в течение недели не ограничено.

4. «Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска, - напомнил Сергей Собянин. - Однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт. Если потребуется внести изменения, сделать это можно будет в том же порядке».

Это правило начнется действовать 22 апреля.

Для поездок людей вышеназванных категорий на такси, им также нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды – «в том же порядке, что и цифровые пропуска».

5. Грузовые автоперевозки осуществляются по ранее выданным пропускам и разрешениям, на машины и водителей не нужно дополнительно заводить цифровые пропуска.

6. Введенные 13 апреля временные ограничения продлены до 1 мая.

7. «Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ».

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