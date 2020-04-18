Шведская принцесса стала медсестрой на время эпидемии коронавируса

В Швеции, где была выбрана своя уникальная стратегия борьбы с эпидемией коронавируса, в стороне от противостояния с инфекцией не осталась даже королевская семья. Принцесса София устроилась работать в больницу Стокгольма Софиахеммет. 35-летняя София является женой 40-летнего принца Карла Филиппа, сына шведского короля Карла XVI Густава. До брака она работала в модельном бизнесе, снималась в популярном реалити-шоу (шведском аналоге российского «Дома-2»).

35-летняя София является женой 40-летнего принца Карла Филиппа, сына шведского короля Карла XVI Густава.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда до Швеции докатилась волна эпидемии COVID-2019, принцесса София решила закончить ускоренные трехдневные курсы для медсестер и поступить на работу в больницу Софиахеммет. В стране катастрофически не хватает медперсонала, в частности, санитаров и медсестер. Поэтому медицинские колледжи сейчас сконцентрировались на подготовке недостающих кадров, чтобы снизить нагрузку на врачей. Еженедельно такие курсы оканчивают по 80 человек. При этом количество новых зараженных с каждым днем неумолимо растет. В стране уже заболели более 12 тысяч человек, а скончались почти 1,4 пациентов с COVID-2019.

До брака она работала в модельном бизнесе, снималась в популярном реалити-шоу (шведском аналоге российского «Дома-2»).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях пресс-служба королевского дворца опубликовала снимки, на которых принцесса, одетая в костюм операционной медсестры, позирует вместе с врачами больницы Софиахеммет. Все сохраняют необходимую социальную дистанцию между друг другом.

Когда до Швеции докатилась волна эпидемии COVID-2019, принцесса София решила закончить ускоренные трехдневные курсы для медсестер и поступить на работу в больницу Софиахеммет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как заявила глава Департамента информации и печати при королевском дворе Маргарета Торгрен, принцесса София хочет внести вклад в борьбу с эпидемией, когда силы и ресурсы на пределе. София уже приступила к своим обязанностям: она будет занимать дезинфекцией оборудования и готовить лекарства для пациентов.

На днях пресс-служба королевского дворца опубликовала снимки, на которых принцесса, одетая в костюм операционной медсестры, позирует вместе с врачами больницы Софиахеммет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS