Пасха-2020: Ходить или не ходить — вот в чем вопрос

Мы — народ-богоносец, мы — народ-победитель.

Русский человек встречает смерть с открытым забралом.

Что на шашлыках, что на больничной койке под аппаратом ИВЛ.

Мышковаться по углам квартир и слушать апокалиптические сводки — не наш путь.

*** оно все конем, как говорится в неизбывном русском Future Continuous.

До сих пор есть и те, кто не верят в опасность коронавируса: да это американцы китайцам прислали. Или наоборот. Неважно. Вирус летучей мыши? Бэтмен что ли? Фуфло.

Но Пасха — особый случай. Отучить русского человека от веры ни у советской власти (в рядах которой на заре было немало старообрядцев) не удалось, ни у половцев с печенегами. Куда там грозному МВД со штрафами.

И, тем не менее, в этом году Церковь просит православных остаться дома.

Увы, мало кто проявит гражданскую сознательность.

Не потому что идиоты — просто вера сильнее вируса.

Объяснить это вербально невозможно.

Сегодня, в Великую субботу, люди шли освящать куличи, несмотря на предписания РПЦ (разрешалось помолиться дома и окропить святой водой все, что хочется). Сам видел. У храма — закуток, решетка, столик. На столике — лотки для записок, красные пасхальные свечи, чаша со святой водой и кропило. Зачем? Известно, зачем. Верующие с пакетиками, в которых квадратятся куличи и круглятся тарелки с яйцами, робко на цыпочках подкрадываются бочком. Батюшка поймет. Батюшка выйдет. Бог не выдаст.

Впереди — Крестный ход и ночное пасхальное богослужение.

Придут люди на них?

Да.

Зачем? Они не ведают, что творят?

Нет. За тем, что верят.

Придут не в таких количествах, как раньше, но все равно будут стремиться к храму. Или рядом постоять, или на дистанции к Крестному ходу присоединиться. И придет полиция. И будет сурово закрывать глаза на вопиющую антиизоляцию. И не посмеет никого разгонять. Шествующих будут снимать на видео прохожие (да!) и люди с балконов. Дистанция — минимальная, обычно все плотно. И будут выкладывать в интернет ролики с саркастическими комментариями. И смеяться над этими «камикадзе» тоже будут.

И если раньше для меня было очевидно, что глумеж над «православнутыми» удел недалеких, обращать на это внимание не стоит, тот сегодня все куда сложнее. Сегодня у борцов с попами более выигрышная диспозиция.

Любое, даже самое сверхстерильное собрание людей в масках, перчатках и костюмах химзащиты может обернуться страшными последствиями для ВСЕХ. Вспышка итальянского сценария может случиться в любой момент и ученое сообщество, судя по выступлениям, до сих пор не может прийти к единому пониманию природы коронавируса. Никому ничего непонятно. Все противоречат друг другу.

Значит, единственный выход — сидеть дома и намывать руки, беря пример с кошек.

Почти все это понимают.

Но люди все равно выйдут к церкви. Почему?

Не торопитесь считать, нас, верующих, антинаучными мракобесами. Это дутый миф и глупый стереотип. Среди священников огромное количество людей с блестящим техническим образованием, ученых в том числе. Никто не отрицает и медицину. Проблема лежит куда глубже. Для многих православных карантин и вынужденное отдаление от Бога стали дополнительным вызовом. Проверкой веры. Так, может быть, излишне героически и пафосно, многие восприняли разрыв той связи, что вырабатывалась годами. Теперь резать эту духовную пуповину — значит предать веру. Для многих именно так.

Как это работает? Очень просто. Если мы верим в Бога, значит доверяем ему полностью. Верно? Значит, нет закутка, подвала или козырька, под которым его власть НЕ распространялась бы. И улица, и храм, и около храма, и рядом с другими потенциальными носителями заразы — тоже. Значит, бояться нечего. Он с нами. Присмотрит.

Но как быть с врачами, помирающими на сменах? Задыхающимися пациентами? Погибшими детьми. Теми, кому только предстоит перенести коронавирус?

Перед ними не стыдно? Ведь вся страна сейчас работает на самоизоляцию.

Дилемма.

Мы наблюдаем уникальный невидимый момент слома. Столкновения не медицинских и антимедицинских — но нравственных и духовных установок человека. Конфликт интересов внутри личности. Гражданский долг, трупы и будущее планеты против стержня веры.

Каждый выбирает для себя.

Всех с наступающей Пасхой.

Берегите себя.