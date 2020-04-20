"Это синьор Караваджо", конкурс "Герои кризиса", бесконтактные нужники, Алексиевич идет на вторую нобелевку, ветераны эстрады и безвинные татарские муфтии

Еще в конце марта, когда пошли разговоры о введении аусвайсов на время заразы, карачаево-черкесский сенатор А. И. Салпагаров поинтересовался на заседании верхней палаты, как это практически будет выглядеть, будут ли постоянные пропуска etc. Председатель палаты В. И. Матвиенко ответила "Уже пошли в народе шутки, что лучшим пропуском будет купюра в пять тысяч рублей". Волчьим смехом рассмеялось собрание.

Валентина Ивановна имела в виду старинные образцы. Когда в 70-е гг. итальянское правительство решило развернуть непримиримую борьбу с мафией, тут же появился анекдот про то, как на Сицилии двое карабиньери останавливают машину с мафиозо для проверки документов. Тот подает им удостоверение личности, куда вложена ассигнация с портретом живописца Караваджо -- 100 тыс. лир (= 100 марок), самый крупный билет Банка Италии. Один карабиньери говорит другому: "C'e signore Caravaggio, puo andare" – "Это синьор Караваджо, может проезжать". Так мафиозо выступил в роли атланта, который расправил плечи, показывая, сколь силен человек с лирой.

Но пришли новые времена цифровизации, и рынок переполнен предложениями оформить аусвайс по сходной цене – размах такой, что простодушному мафиозо и не снилось. Таков живительный дух свободной инициативы. При подготовке проходящего сейчас конкурса "Прорыв года", в котором приглашают принять участие предпринимателей, решено учредить отдельную номинацию "Герои кризиса". Один из организаторов, Вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью т. Баранников предположил, что в условиях растущей экономической нестабильности обязательно появится много "красивых и интересных историй" ведения предпринимательской деятельности.

Т.Баранников кругом прав: в предшествующие периоды сильной экономической нестабильности – например, летом 1998 г., когда были обвал рубля и крах пирамиды ГКО, -- число красивых и интересных историй было очень велико. Вспомнить хоть историю с банком "Менатеп" и КАМАЗом с его финансовыми документами, бесследно утонувшим в речке, которую курица вброд перейдет. Странно было бы думать, что предприниматели с чиновниками и теперь не готовы снова подарить россиянам неслыханную красоту.

Но на страже интересов бизнеса и государства готов мощно выступить зампред Совета Безопасности Д. А. Медведев. Он сообщил, что "намерен представить президенту Владимиру Путину свои предложения по мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса". Причем эти предложения не будут плодом умственных спекуляций, они будут основаны на глубоком знании народной жизни – Д. А. Медведев отметил, что "получает огромное количество обращений в социальных сетях".

Вероятно, граждане пишут: "Товарищ Медведев, произошла чудовищная ошибка", а он перенаправляет их прошения В. В. Путину.

В некоторых случаях, правда, непонятно, идет речь о малом и среднем бизнесе, подлежащем всяческой защите, или же о казенном учреждении, которое и так обойдется. "В связи с введением в Санкт-Петербурге режима самоизоляции, а также с целью минимизации контактов в период распространения новой коронавирусной инфекции, общественные туалеты, находящиеся в ведении петербургского Водоканала, временно приостановили оказание услуг. Это необходимо для противодействия распространению коронавируса. Приостановление оказания услуг общественных туалетов не принесет существенных неудобств петербуржцам, поскольку режим самоизоляции предусматривает нахождение горожан либо дома, либо при необходимости на работе, где есть туалеты".

Вероятно, нужники относятся к частно-государственному партнерству, но следует ли поощрять их деятельность, так и неясно. Но в любом случае решено, что в трудный час следует бесконтактно справлять нужду в кустах и подворотнях, так как это безопаснее в эпидемиологическом отношении.

Иные же считают, что следует закрыть не только отхожие места, но и вышки сотовой связи 5G. Нобелевский лауреат по литературе С. А. Алексиевич ставит вопрос ребром: "Это самая большая проблема со времен Чернобыля. Надо еще окончательно разобраться, что это -- действительно ли грипп, или уже 5G влияет на иммунную систему человека. На мой взгляд, у ученых нет окончательного ответа".

Надеемся, что нобелевский лауреат разберется, после чего С. А. Алексиевич можно будет вторично увенчать нобелевскими лаврами, как сделавшую наиболее важное открытие в области физиологии или медицины. Пока же Нобелевский комитет готовится, можно, не дожидаясь его решения, носить, наряду с маской, также и защитную шапочку из фольги.

Но не только нобелевские, но и певческие лавры привлекают живое внимание, тем более, что споры в этой области доказывают правоту старинной песни на слова С. Туликова "Не стареют душой ветераны". Продюсер-ветеран "Ласкового мая" А. А. Разин смело обличил примадонну А. Б. Пугачеву и ее чичисбея В. Я. Леонтьева в негодных делах. Он рассказал, как они, не спросясь владельца интеллектуальной собственности, т. е. Разина, исполняли песни, сочинение которых он оплатил. И обозвал примадонну с чичисбеем "банальными ворюгами".

Кто там чего не так спел, вопрос сложный, но есть простой способ вовсе избежать таких проблем – петь песни, находящиеся в публичной собственности, к чему никто не придерется. Если бы А. Б. Пугачева спела: "Помню, я еще молодушкой была", а В. Я. Леонтьев песню варяжского гостя "О скалы грозные дробятся с ревом волны", никакой продюсер никакого "Ласкового мая" не нашелся бы что возразить.

Но ветеранский скандал померк перед возмутительным соблазном, явленным авторами телесериала "Зулейха открывает глаза", повествующего о нелегкой судьбе татар под гнетом тоталитаризма. Сериал изначально критиковали за маловысокохудожественность, однако, все это были цветочки. Ягодками оказалась сцена, когда чекисты перекликают ссыльных татар: "Таджуддин Талгат! -- Я! (Верховный муфтий РФ) -- Гайнутдин Равиль! -- Я! (председатель Духовного управления мусульман РФ), -- Идрисов Умар! -- Я! (председатель Духовного управления мусульман Нижегородской обл.)". Перекликнуты оказались как здравствующие представители мусульманского духовенства, так и почившие, причем еще в XIX в., т. е. при полном алиби чекистов.

Получился полный оррёр – к осуждающим сериал коммунистам и русским националистам добавились казанские правоверные. Объяснение соблазна, данное продюсером фильма, заключалось в том, что "художники по реквизиту для создания этой сцены просто искали популярные татарские имена". Выходило, что Таджуддин и Гайнутдин – это было что-то вроде мебели, поскольку именно подобными предметами заведуют реквизиторы, а диалоги они не пишут вообще.

Но если вынести эту странность за скобки, логика художников по реквизиту понятна. Работай они в Голливуде над созданием вампуки из русской жизни, им тоже в рамках экономии усилий пришло бы в голову использовать списки членов Политбюро ЦК КПСС -- "Андропов! – Я! – Суслов! – Я! – Громыко! – Я!" -- или же имена русских классиков – "Пушкин! – Я! – Тютчев! – Я! – Тургенев! – Я!". Никакого коварного умысла тут не было бы. Тратиться еще и на консультанта – бюджет не резиновый, а оптимизированный, а массовому голливудскому зрителю что Суслов, что Сахаров, что Бунин, – совершенно один черт.