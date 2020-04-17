«Пусть поют»: Композитор защитил Пугачеву и Леонтьева, которых Разин назвал «банальными ворюгами»

Уже не первый раз Андрей Разин хайпует на скандалах с именитыми артистами. За последнее время продюсер умудрился поругаться не только со своим давним товарищем Юрой Шатуновым, но и с Львом Лещенко, Андреем Малаховым, Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым и Лерой Кудрявцевой.

Теперь добрался и до уважаемых мэтров эстрады — Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева.

— Кто они, пираты XX-XXI века? Я вам отвечу. Это Алла Пугачева и Валерий Леонтьев, — написал в своём Инстаграме Разин. — Многие спрашивают: «Андрей, а когда тобой была записана песня «А где-то далеко идут дожди», которую написал Валерий Разумовский специально для тебя, и почему её потом исполнила Алла Пугачева?» Сегодня я вам даю премьеру этой песни, конечно же, в моем исполнении, которая прозвучала в 1997 году. Действительно, она была написана по моему заказу Валерием Разумовским и была мною записана в 1997 году. Конечно, для меня был шок, когда в 2007 году я вдруг увидел по телевидению на «Песне года», что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более что за эту песню я заплатил деньги и пел её сам в своем альбоме «Ты одна на всей земле», который я выпустил в 1997 году, и заплатил за неё деньги, и стал её правообладателем. С другой стороны, мне приятно что такие звезды, как Валерий Леонтьев в 1997 году, перепевают мои песни (он перепел мою песню «Эльдорадо», которую мне написал Юра Чернавский в 1990 году, и она вошла в мой альбом «Эльдорадо» в моём исполнении, за которую я заплатил бешеные деньги, и так же являюсь её правообладателем). Вот и Алла Борисовна Пугачева перепела мою песню «А где-то далеко идут дожди» («Дожди») без спроса и получения разрешения. Кстати, ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки.

Андреи Разин - Эльдорадо .

А потом, не стесняясь в выражениях, Разин обозвал народных артистов.

- Но главное — это то, что они банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришёл в ужас от бездарности исполнения моих песен, - заявил продюсер Андрей Разин.

Валерий Леонтьев - Эльдорадо.

Впрочем, композитор Чернавский слова Разина не подтвердил. Маэстро подчеркнул, что не передавал Андрею исключительные права на песню Леонтьева «Эльдорадо». Наличие какого-либо конфликта в беседе с «КП» исключил и автор песни Пугачевой «Дожди» Валерий Разумовский.

— Я уважаю Андрея Разина, мы с ним сотрудничаем и дружим. Но я счастлив, что мои песни поёт Алла Борисовна Пугачева.

Счастлив я, и что мои песни поёт Андрей Разин. Ведь Тухманов не возмущался, что его «День Победы» пели многие артисты. Это здорово. Пусть поют, — сказал «КП» Разумовский.

Алла Пугачева - Дожди (Песня года 2007).

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