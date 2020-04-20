«Одиноко пью мартини в бассейне»: Мир потешается над голливудскими звездами, тоже «пострадавшими» от COVID-19

В смутные времена звездам Голливуда тоже хочется быть поближе к народу. Они, как могут, стараются это подчеркнуть. И выкладывают печальные фото в инстаграм, сигнализируя о солидарности. Мол, мы тоже страдаем в условиях самоизоляции — смотрите! Только вот выглядит это комично. И подписчики такую фальшь, конечно, чувствуют порами.

Дрю Бэрримор вдруг узнала, что такое дети

Актеры — люди инфантильные. Живут в отдельном мирке, отгородившись от реальности при помощи батлеров, администраторов, нянь и помощников. Столкновение с реальностью иногда бывает обезоруживающим. Вот и актриса Дрю Бэрримор, оставшись на карантине вместе с детьми, - семилетней Олив и пятилетней Фрэнки. О ужас, ей приходится...просто быть мамой дочек, которых она родила!

drewbarrymore There is only one thing for me to do right now, and that is to write.

- Честно, я плакала целыми днями, - призналась в инстаграм звезда «Ангелов Чарли». - Оказывается, это безумно сложно, когда ты пытаешься совместить в себе несколько ролей: учителя, воспитателя, няни и мамы. Я всегда уважала профессию учителя, но я даже представить не могла, что буду уважать ее еще больше. На данный момент уже проще, я выработала свою личную систему обучения и придерживаюсь ее. Мне очень помог опыт других родителей, мы делимся друг с другом советами.

Джей Ло изолируется на камеру

Кто-то мучается дома с детьми, а кто-то показушно соблюдает карантин, призывая к этому других. А потом втихаря бежит в спортзал. Так отличилась Дженнифер Лопес. Певица и вместе с бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом попросили американцев оставаться дома и приняли участие во флешмобе #IStayHomeFor, запущенном губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес призвали подписчиков своего инстаграма "оставаться дома".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы остаемся дома, чтобы защитить тех, кто на передовой, — подписали ролик Джей и Алекса.

Но затем их сняли в фитнес-центре в Майами, на котором виднелась табличка «Закрыто».

Как это понимать?

Люди пишут, что ради звездной парочки руководство клуба пошло на моральное преступление — и открыло зал. Чтобы Джей Ло могла спокойно позаниматься в одиночестве.

Джаред Лето сходит с ума под фильтрами

Актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars тоже тухнет дома от тоски. Дошло до того, что однажды опубликовал свой настоящий телефонный номер в инстаграме, чтобы люди ему писали. В другой раз затосковавший Лето устроил чат-рулетку там же в соцсетях и случайно наткнулся на Настю Ивлееву — пообщались на ломаном английском. А еще Джаред полюбил фильтры: то свиной пятак себе прилепит, то собачьи уши, то маску из своего лица сделает. Чем не стесняется делиться с подписчиками. Иногда это похоже на форменное безумие, но чем еще заняться состоявшемуся одинокому мужчине?

Джастин Бибер лезет на стенку особняка от скуки

Певец Джастин Бибер, коротающий время в гигантском поместье в Канаде (жилая площадь более 800 кв.м. + более 40 га земель) в прибрежной зоне озера Пуслинч-Лейк, что в Онтарио. Там у него под рукой конюшня, пять спальных комнат с собственными санузлами в каждой, гостиная зона, кухня открытого плана, кинотеатр, спортивный зал, винный погребок и бильярдная.

justinbieber ... officially lost my mind

Чтобы показать, как грустно в таком замке в одиночестве, жена Бибера Хейли сняла игру «Пол — это лава», когда нужно перемещаться по дому, не касаясь поверхности пола. Артист начинает буквально скакать по стенам и мебели. Там у них и пальмы в комнатах, и домашний кинотеатр, и на скейте можно покататься. Словом, скукота.

justinbieber THE FLOOR IS LAVA

В комментариях люди пишут, что жизнь отдали бы, чтоб хотя бы недельку провести в таком имении на карантине.

Эллен и ребята

Апофеозом страданий стало видео американской телеведущей Эллен Дедженерес, у которой 87 миллионов подписчиков (четверть США) и 11 статуэток «Эмми» за авторское комедийное шоу. Удобно усевшись в кресле в своем особняке в калифорнийском Монтесито, она посетовала, что вынуждена сидеть в заточении, как в тюрьме. За спиной ведущей в ростовых окнах сияло солнце и цвела природа формата «лето в Сочи». Тюрьма в понимании Эллен — это здоровенный дом стоимостью 27 миллионов долларов (2 миллиарда рублей), стоящем на холме, с десятью ванными комнатами, пятью спальнями, тренажерным залом, заросшим зеленью внутренним двором, бассейном, огромной верандой и роскошным видом.

Ролик тут же захейтили, потому что это обращение выглядело откровенной издевкой над теми, кто заперт в тесных квартирах или умирает в больницах от коронавируса. Подписчики негодовали: «Я за то, чтоб ее отправили в настоящую тюрьму. Возможно, тогда что-то поймет», «Почему мы должны смотреть, как звезды страдают в своих особняках?», «Забавно, как они остаются не у дел, когда у нас начинаются проблемы».

- Больших людей из Голливуда будут резать на куски, особенно если они продолжат постить в Instagram «О боже, мне так скучно. Я пью мартини в своем собственном бассейне», — объясняет Акшайя Сринивасан, эксперт по SMM-стратегиям из бизнес-школы университета A&M в Техасе.

Чуть позже Эллен вляпалась еще в один скандал. Сотрудники ее программы пожаловались, что им перестали начислять зарплату. Ни телеведущая, ни компания-производитель на звонки не отвечают. Так видео с хандрой в космически дорогом доме приобрело еще один слой глубины.

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