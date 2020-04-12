Почему коронавирус бьет по бедным сильнее, чем по богатым

Коронавирус охватывает весь мир, но поражает бедных гораздо сильнее, чем богатых. К такому выводу приходит колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут. По его мнению, одним из последствий будут социальные волнения, даже революции.

Главное заблуждение о коронавирусе - это то, что он относится ко всем одинаково, пишет автор. Мол, перед ним все равны: и богатые, и бедные, и белые, и черные. Но это не так. Ни с медицинской, ни с экономической, ни с социальной, ни с психологической точек зрения. Covid-19 усугубляет неравенство везде, где бы он ни появлялся.

Социальные волнения в мире усиливались и до того, как SARS-CoV-2 начал свое путешествие по всем континентам. С 2017 года было около 100 крупных антиправительственных акций протеста: от беспорядков в богатой стране, такой как Франция, до демонстраций против силовиков в бедных странах, таких как Судан и Боливия. В 20 случаях свергли лидеров, некоторые были подавлены жестокими репрессиями, а большинство затихли сами собой, но продолжают бурлить в ожидании следующей вспышки.

Распространение Covid-19 ослабляет большинство форм беспорядков. И демократические, и авторитарные правительства вынуждают население самоизолироваться. Это не позволяет людям выходить на улицы и собираться группами. Но в пригородах, трущобах и лагерях беженцев, где люди были недовольны, больны и голодны еще до вспышки эпидемии, ситуация стала еще хуже. Это растущее давление рано или поздно найдет выход.

Коронавирус увеличил неравенство между странами и внутри стран. К примеру, в США некоторые из очень богатых людей предприняли попытку «самоизолироваться» на своих поместьях в Хэмптоне или шикарных яхтах. Один голливудский магнат после общественного протеста быстро удалил из Instagram фотографию своей яхты за 590 млн долларов. Даже просто обеспеченный человек может чувствовать себя в безопасности, работая дома через Zoom и Slack.

Но бесчисленное множество других американцев (да и жителей других стран) не имеют такой возможности. Действительно, чем меньше вы зарабатываете, тем меньше вероятность, что вы сможете работать удаленно. По данным Американского бюро статистики рынка труда, среди четверти самых богатых жителей США более 60% могут работать и зарабатывать из дома. На другом полюсе - четверть самых бедных граждан. И здесь лишь 10% могут самоизолироваться и не потерять в доходах.

Не имея сбережений и медицинской страховки, самые низкооплачиваемые работники вынуждены продолжать ходить на работу, просто чтобы сводить концы с концами. Но и то, если им повезло и эта работа у них осталась. При этом они рискуют заразиться и принести вирус домой к своим семьям. Поэтому коронавирус распространяется быстрее всего в перенаселенных и депрессивных районах.

Различия между народами еще больше. Для тех, кто живет в трущобах в Индии или Южной Африке, нет такого понятия, как «социальное дистанцирование», потому что вся семья спит в одной комнате. Там нет дискуссии о том, носить ли маски, потому что их нет. Да, хороший совет - чаще мыть руки, но в нем нет смысла, если нет проточной воды.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Международная организация труда предупредила, что вирус уничтожит 195 миллионов рабочих мест по всему миру и резко сократит доходы еще 1,25 миллиарда человек. Большинство из них и до этого были бедны. И по мере того, как их страдания усиливаются, усиливаются и другие бедствия - от алкоголизма и наркомании до насилия в семье и жестокого обращения с детьми, что приводит к травмированию целого населения, возможно, навсегда.

В этом контексте было бы наивно полагать, что после того, как эта экстраординарная ситуация закончится, отдельные страны или весь мир смогут жить так же, как и до вспышки пандемии. Гнев и горечь найдут выход. Среди первых предвестников - миллионы бразильцев, которые стучат в окнах кастрюлями и сковородками в знак протеста против правительства, или ливанские заключенные, бунтующие в переполненных тюрьмах.

Великая пандемия 2020 года - это ультиматум для тех из нас, кто отвергает популизм. Это требует, чтобы мы активнее решали глубинные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая неравенство. Это тревожный звоночек для всех, кто надеется не только пережить эпидемию коронавируса, но и выжить в мире, в котором стоило бы жить, резюмирует Андреас Клут.

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- Сегодня некоторые мировые лидеры уже называют коронавирус едва ли не самой страшной угрозой со времен Второй Мировой войны. После нее мир серьезно изменился. Что нас ждет после пандемии?

- Давайте для начала ответим на вопрос, что такое коронавирус. Не с эпидемиологической, а с социальной точки зрения. Очевидно, что в реальности никакой эпидемии и уж тем более пандемии этого вируса нет. Количество людей, умирающих от простого гриппа, гораздо выше. Никакого сравнения с разгулом «испанки» в 1919-1921 годах или гонконгского гриппа 1967-го нет даже близко. Я уж не говорю про оспу и чуму. Поражает полное несоответствие масштаба угрозы и размаха ответа. Приходится делать ввод, что сама по себе угроза значения не имеет. Важен ответ. (подробности)