Число умерших из-за коронавируса в России на 21 апреля 2020 года возросло до 434 человек. За сутки количество летальных случаев в стране от инфекции covid-19 увеличилось на 44. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала выявления заболевания в РФ общее число заражений превысило 47 тысяч, за сутки анализы подтвердили положительный тест на коронавирус у 4 268 человек. Общее количество тестов на наличие инфекции в организме людей российские врачи сделали более 2 миллионов.

Напомним, накануне в России впервые было зафиксировано сокращение числа инфицированных за сутки. Тем самым, в стране увеличиваются шансы как можно раньше выйти на плато.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что пик заболеваемости covid-19 может быть в начале мая или даже раньше. Такой прогноз предусмотрен из расчетов на самый благополучный исход болезни в стране.

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