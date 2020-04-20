Исследователи начали тестировать здоровых россиян на иммунитет к коронавирусу

Кто из нас уже успел переболеть коронавирусной инфекцией? У кого появляется иммунная защита от CОVID-19 и как долго она сохраняется? Можно ли заболеть дважды? Именно эти вопросы, волнующие сейчас большинство людей в нашей стране и по всему миру, станут предметом нового научного исследования. Его запускают несколько российских биотехнологических компаний с участием ведущих медицинских экспертов.

«КП» поговорила с инициатором исследования, руководителем научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андреем Исаевым.

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- Как будет выглядеть ваше исследование?

- Сейчас мы набираем добровольцев, чтобы провести около тысячи исследований. Все участники сдадут анализ крови для определения, есть ли у них иммунитет - антитела типа IgG к СOVID-19. Тестирование будет бесплатным. Потому что это именно научное исследование. Его официальное название «Динамика иммунологических показателей у пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19».

Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.Фото: YouTube

Участниками исследования смогут стать жители Москвы, Подмосковья, Рязани, Тулы и Курска. В этих городах находятся лаборатории, проводящие тестирование.

- У людей может возникнуть вопрос: с чего вдруг такая щедрость, бесплатный анализ на антитела, о котором многие давно мечтали?

- Как я уже сказал, это именно научное клинико-лабораторное исследование. Его задача, во-первых, собрать фундаментальные данные, которых сейчас нет нигде в мире. Это не преувеличение. Мы будем измерять уровень антител у разных групп людей: тех, кто переболел вирусной патологией в последние 6 месяцев, в том числе выписался из больниц после лечения COVID-19, кто не болел или, возможно, перенес инфекцию бессимптомно. Для этого участники будут заполнять анкеты. И мы проанализируем: как меняется концентрация антител к коронавирусу со временем.

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- Во-вторых, по результатам исследования мы хотим получить ответы на прикладные вопросы, - продолжает Андрей Исаев. - Какие показатели говорят о том, что у человека действительно есть иммунная защита от СOVID-19? У кого больше антител: у тех, кто переболел легко или тяжело, или вообще у бессимптомных? Через какое время формируется иммунная защита и как долго она сохраняется? Кто и в какой срок может заболеть повторно?

Все это, с одной стороны, поможет продвинуться в исследовании новой инфекции, разработке вакцины против нее. А с другой стороны, позволит решать насущные проблемы. В частности, врачи смогут понять, в какое время эффективнее всего брать плазму у переболевших СOVID-19 для лечения тяжелобольных. Когда в ней будет оптимальный уровень антител - через неделю или через месяц?

КАКИЕ ТЕСТЫ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

- Роспотребнадзор сообщал, что в России сейчас зарегистрирован только один тест на антитела к СOVID-19, его разработчик научный центр «Вектор». Но в ведомстве говорят, что этот тест сейчас доступен только для проверки иммунитета врачей.

- Да. Но в рамках научного исследования законодательство позволяет использовать и любые другие тесты. Мы будем применять закупленную для исследования высокоточную тест-систему немецкой компании Euroimmun. Она сертифицирована в Европе, и широко применяется по всему миру.

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Как это будет выглядеть на практике

Участниками исследования могут стать совершеннолетние, юридически дееспособные мужчины и женщины в возрасте до 65 лет, не болевшие или переболевшие вирусной патологией в последние 6 месяцев.

Чтобы стать участником нужно:

1. Заполнить анкету на сайте.

Срок подачи заявки — до 1 мая 2020 года. После заполнения анкеты в течение двух недель вы получите положительный или отрицательный ответ о попадании в исследование.

2. Если вы соответствуете требованиям участия в исследовании, с вами свяжется персональный куратор. Будет названа дата и адрес лаборатории для сдачи анализа крови. Для проведения теста потребуется не больше 10 мл, это одна маленькая пробирка.

3. Сотрудники лаборатории проведут анализ полученного биоматериала на предмет оценки антител к вирусу COVID-19.

4. Все участники получат информацию о личных показателях и результатах исследования.

5. Обезличенные данные исследования будут доступны на сайте и для публикации в СМИ.

Следить за ходом исследования можно на сайте dnkom.ru

ВАЖНО

При взятии анализов будут обеспечены все гарантии инфекционной безопасности, подчеркивает Андрей Исаев. «Для участников исследования мы составим расписание с промежутком посещения медицинского офиса в полчаса, чтобы не пересекаться с другими. Также сотрудники проводят бесконтактную термометрию пациентов на входе, а наши медсестры регулярно сдают мазки на коронавирус».

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