Новые случаи заражения коронавирусом в России на 20 апреля 2020: больше 4 тысяч заболевших и 44 умерших

Новые данные о случаях заболевания коронавирусом в России 20 апреля 2020 опубликовал Оперштаб. За прошедшие сутки стало известно о 4268 заразившихся. При этом сообщается, что «из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни».

Новые случаи подтвердили в 76 регионах. В десятке субъектов РФ, где за сутки зафиксировали наибольшее число положительных тестов на COVID-2019, - Москва (2026 случая), Подмосковье (578), Нижегородская область (113), Санкт-Петербург (86), Ростовская область (60), Мурманская область (46), Чечня (45), Башкирия (45), Орловская область (43), Брянская область (42).

В разных регионах страны за последние 24 часа скончались 44 человека. В том числе 28 пациентов в Москве, 4 в Башкортостане, 3 в Краснодарском крае, по 2 - в Красноярском крае и Калужской области, по одному - в Нижегородской, Ивановской и Архангельской областях, Чувашии и в Хабаровском крае.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек», - сообщили в Оперативном штабе.