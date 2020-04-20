2020-04-20T10:49:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 20 апреля 2020: больше 4 тысяч заболевших и 44 умерших

У 45% при сдаче теста вообще не было клинических проявлений болезни. Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 20 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Появились данные на утро 20 апреляПоявились данные на утро 20 апреляФото: Иван МАКЕЕВ
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Новые данные о случаях заболевания коронавирусом в России 20 апреля 2020 опубликовал Оперштаб. За прошедшие сутки стало известно о 4268 заразившихся. При этом сообщается, что «из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни».

Новые случаи подтвердили в 76 регионах. В десятке субъектов РФ, где за сутки зафиксировали наибольшее число положительных тестов на COVID-2019, - Москва (2026 случая), Подмосковье (578), Нижегородская область (113), Санкт-Петербург (86), Ростовская область (60), Мурманская область (46), Чечня (45), Башкирия (45), Орловская область (43), Брянская область (42).

В разных регионах страны за последние 24 часа скончались 44 человека. В том числе 28 пациентов в Москве, 4 в Башкортостане, 3 в Краснодарском крае, по 2 - в Красноярском крае и Калужской области, по одному - в Нижегородской, Ивановской и Архангельской областях, Чувашии и в Хабаровском крае.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек», - сообщили в Оперативном штабе.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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