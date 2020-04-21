2020-04-21T11:01:10+03:00
Экономика

Радий Хабиров: В Первом международном онлайн-форуме примут участие писатель Нассим Талеб и кинорежиссер Люк Бессон

Конгресс «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» состоится в интерактивном формате 28 апреля
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О проведении форума 21 апреля сообщил Радий ХабировО проведении форума 21 апреля сообщил Радий Хабиров
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Впервые после отмены Российского инвестиционного форума в Сочи, Ялтинского международного экономического форума и ПМЭФ в России состоится глобальная экономическая конференция. Первый международный онлайн-форум (ПМОФ) «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» пройдет в интерактивном формате на базе уникальной российской виртуальной площадки (bashkiria-live.ru). Будущее мира после COVID-19 обсудят свыше 100 российских и международных спикеров. Сопредседателями проекта выступили ректор Национального исследовательского университета «ВШЭ» Ярослав Кузьминов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Форум пройдет 28 апреля.

О проведении форума 21 апреля сообщил в своем личном блоге Радий Хабиров. Глава Республики Башкортостан рассказал, что участниками ПМОФ станут автор теории о «черном лебеде» Нассим Талеб, физик Митио Каку, основатель FuturMap Параг Ханна, продюсер и писатель Люк Бессон и многие другие авторитетные спикеры из 25 стран мира.

«Зачем мы проводим такое мероприятие в такое время? Все очень логично. Эпидемию мы скоро усмирим, потому что знаем, что делать, и жители республики ведут себя правильно. Но мы должны четко понимать, что делать, когда все закончится. Любой кризис дает новые возможности. И уровень участников нашего форума не оставляет сомнений в том, что с их помощью мы сможем определить, как максимально скоро восстановить республику, дать всем нашим жителям комфортную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. А эта кризисная ситуация предоставляет очень много пищи для размышлений», - рассказал Радий Хабиров.

Онлайн-площадка позволяет воссоздать условия проведения более традиционных офлайн-конференций. Программа предусматривает работу 10 секций; двух пленарных заседаний; пресс-конференцию. Модератором выступит Александр Любимов, генеральный директор и президент телекомпании «ВИД», вице-президент Академии российского телевидения.

С российской стороны помимо уже озвученных соорганизаторов – на секциях и пленарных заседаниях выступят: Глава Республики Крым Сергей Аксенов; журналист и общественный деятель, депутат Госдумы VII созыва Евгений Примаков; уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов; президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, член Экономического совета при Президенте России, сопредседатель «Деловой России» Андрей Репик и другие. Презентация ПМОФ и открытие площадки онлайн-форума состоится 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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