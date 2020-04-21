Упорхнет ли Попугай от Киркорова

Сил, Ла Тойя Джексон, Глэдис Найт, Келли Осборн, дочь Брюса Уиллиса Румер, звезда сериала "Беверли Хиллз 90210" Тори Спеллинг - в этом шоу с весьма актуальным названием от зрителей и членов жюри скрываются самые разные знаменитости, причем это могут быть не только люди из мира шоу-бизнеса. Например, в английской версии проекта экс-футболист клуба "Манчестер Юнайтед" Тэдди Шерингем прятался под маской Дерева (оцените уровень самоиронии!).

Шоу, придуманное в Южной Корее, адаптируют во всем мире и в этом сезоне дошла очередь и до нас. В России, кстати, тоже не обошлось без сюрпризов и гостей из, скажем так, смежных профессий - например, попробовала запутать публику олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова (она нарядилась Тучей) и экс-мисс Вселенная Оксана Федорова (выступала в образе Робота).

Попугай, как выяснилось, умеет не только говорить, но и петьФото: НТВ.

Напомним, по правилам участники, выбрав себе некий яркий, порой даже страшный облик (Слон, Паук и т.д.), исполняют песни, дают подсказки, а члены жюри - Гарик Мартиросян, Регина Тодоренко, Тимур Родригес, Валерия и председатель судейской коллегии Филипп Киркоров,- пытаются угадать, кто же скрывается под маской. В каждом выпуске один из участников, которого не спасают своими голосами зрители и на которого падает выбор жюри, открывает свое истинное лицо. По ходу выступлений арбитры отчаянно спорят, кто же именно стоит сейчас на сцене, зачастую попадая пальцем в небо. Например, судьи практически хором опознали в одном из конкурсантов Сергея Лазарева, и Сергей действительно появился в проекте, но только под другой маской, в качестве участвующего вне конкурса Динозавра.

Ну а самые загадочные и хорошо поющие артисты добрались до финала - в квартет счастливчиков попали Лев, Олень, Попугай и Волк. Чем ярче и сильнее участник, тем меньше шансов на то, что зрители и члены жюри заставят его (или ее) снять маску. Тот, кто избежит этой участи, и будет признан победителем проекта. Кстати, в финале мы увидим выступления не только тех, кто претендует на звание чемпиона, но и других масок. Каких именно? Очень красивых! И, конечно же, защищающих от коронавируса.

НТВ, "Маска", Финал. 26 апреля, 20.10.

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