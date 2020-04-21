Число клиентов AliExpress старше 65 лет выросло на 60%

AliExpress Россия представила раздел #сидимдома с товарами, которые помогут людям старшего поколения во время карантина проводить время дома с пользой для здоровья и настроения. Также в этом разделе есть рекомендации гериатра — специалиста по вопросам здоровья пожилых людей.

По мнению медиков, люди старшего поколения — самая уязвимая в период пандемии часть населения, поэтому важно, чтобы они соблюдали режим самоизоляции и не покидали своих домов. Многие бабушки и дедушки без проблем заказывают товары через интернет с доставкой на дом — в апреле 2020 года число покупателей AliExpress в возрасте от 55 до 65 лет выросло на 50%, а старше 65 лет — на 60% по сравнению с апрелем прошлого года. Растущая активность пользователей этих возрастных групп может быть обусловлена ростом компьютерной грамотности и очевидной безопасностью онлайн-покупок в период пандемии. Тем, кто ещё не делает покупки в интернете самостоятельно, смогут помочь родные, обеспечив их всем необходимым для физического и эмоционального благополучия.

«Помогать бабушкам и дедушкам очень важно — звонками, бесконтактной доставкой свежих продуктов, эмоциональной поддержкой онлайн. Хорошее подспорье для поддержки физической формы — небольшие тренажёры, которые можно установить прямо в комнате. Здорово принести книги или игры, которые бы заняли человека не только физически, но и духовно. Безусловно, нужно регулярно проветривать квартиру и совершать влажную уборку каждый день, особенно в условиях постоянного пребывания дома. Общение на расстоянии, правильное питание, активная умственная деятельность — все эти советы полезны и молодым людям, но бабушкам и дедушкам точно нужно в этом помогать», — говорит Ольга Николаевна Ткачёва, главный гериатр Минздрава России.

В разделе «Бабушкам и дедушкам» представлены товары преимущественно российских продавцов AliExpress. Все заказы могут быть доставлены в течение нескольких дней. Есть товары, которые помогут скрасить досуг (настольные игры, швейная машина, электронная книга), поддерживать физическую активность (гироскопический и эллиптический тренажеры, эспандер, массажёры, коврики для фитнеса и йоги), следить за климатом и чистотой дома (увлажнители воздуха, средства для уборки и дезинфекции), заботиться о своём здоровье (тонометры, ингаляторы) и красоте (крема, средства для ванн и т.д.), а также продукты для перекуса. Ряд позиций продаётся со специальными скидками.