Анекдоты: На медальном заводе выдали зарплату продукцией. Вечером по домам расходились грустные мастера спорта, чемпионы Европы и мира

Муж - жене:

- Черт! Пролил все красное вино прямо себе на футболку! И что мне теперь делать?

- Воспользуйся пищевой содой.

- И как же, интересно, мне нахреначиться пищевой содой, Наташ?..

* * *

Василий был очень везучим человеком. Даже когда его сбила машина, ею оказалась скорая помощь.

* * *

Интересный факт:

Не существует плохих отзывов о парашютах.

* * *

Господь просто физически не может уследить за всеми...

Поэтому Он и создал мою соседку - бабу Клаву!

* * *

Мой кот начинает проявлять нервозность, потому что я уже несколько дней постоянно нахожусь в его квартире…

* * *

У соседа - перфоратор, зато у меня - пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна!

* * *

- Понимаешь, я за здоровое питание: цельнозерновая пища, овощи, низкое содержание углеводов.

- Коньяк будешь?

- Да.

* * *

Я не хочу сказать, что погода дрянь, но за моим окном какой-то бородатый мужик строит большой корабль.

* * *

Как быстро все поменялось! Прилетающие в Россию итальянцы пытаются выдать себя за армян...

* * *

- Я тебя люблю!

- Спасибо, я еще похожу, посмотрю и, если что, вернусь к вам.