Анекдоты: На медальном заводе выдали зарплату продукцией. Вечером по домам расходились грустные мастера спорта, чемпионы Европы и мира
Муж - жене:
- Черт! Пролил все красное вино прямо себе на футболку! И что мне теперь делать?
- Воспользуйся пищевой содой.
- И как же, интересно, мне нахреначиться пищевой содой, Наташ?..
* * *
Василий был очень везучим человеком. Даже когда его сбила машина, ею оказалась скорая помощь.
* * *
Интересный факт:
Не существует плохих отзывов о парашютах.
* * *
Господь просто физически не может уследить за всеми...
Поэтому Он и создал мою соседку - бабу Клаву!
* * *
Мой кот начинает проявлять нервозность, потому что я уже несколько дней постоянно нахожусь в его квартире…
* * *
У соседа - перфоратор, зато у меня - пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна!
* * *
- Понимаешь, я за здоровое питание: цельнозерновая пища, овощи, низкое содержание углеводов.
- Коньяк будешь?
- Да.
* * *
Я не хочу сказать, что погода дрянь, но за моим окном какой-то бородатый мужик строит большой корабль.
* * *
Как быстро все поменялось! Прилетающие в Россию итальянцы пытаются выдать себя за армян...
* * *
- Я тебя люблю!
- Спасибо, я еще похожу, посмотрю и, если что, вернусь к вам.
ИСТОЧНИК KP.RU