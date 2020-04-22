2020-04-22T13:51:17+03:00
Коронавирус Covid-19

"Нельзя бояться болезни больше Бога": Последнее интервью священника, умершего от коронавируса

Что отец Александр Агейкин говорил о закрытии храмов и борьбе с вирусом
Роман ГОЛОВАНОВ
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Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусомОтец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусомФото: Facebook
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Отошел к Господу настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин. Он ушел на 49-м году жизни. Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусом.

У православных есть такая традиция. Во время Великого поста не тратить время на соцсети. Отец Александр написал на своей страничке 1 марта: «Прошу у всех прощения и молитв! Покидаю просторы фэйсбука на семь недель! Надеюсь, что вернусь. Всем мира и любви!»

Одно из последних интервью батюшка дал изданию «Правда.ру» 24 марта 2020 года. Вот что он говорил о вере и борьбе с коронавирусом.

ЗАКРЫВАТЬ ХРАМЫ — НЕРАЗУМНО

Это был бы просто неразумный поступок (решение региональных властей закрывать храмы, - ред.) Здесь светские власти не могут нам что-то запрещать. Они должны с нами вести диалог, возможно ли это, не вызовет ли это какого-то всплеска противодействия. Потому что такие вещи — это своего рода популизм. А человек может это воспринять совершенно противоположно: запретили, а я пойду. А мы должны удержать человека от излишнего фарса, геройствования "вопреки всему пойду и покажу, что моя вера сильна".

МЫ В ОПАСНОСТИ

Я говорю с полной ответственностью, что мы все в опасности находимся. И эта опасность привела нас в храм к Богу, чтобы совместной молитвой с покаянным чувством обратиться к Богу за его помощью. И я верю в то, что мы можем и здесь заболеть, заразиться по попущению Божиему. Но Бог способен нас исцелить. Поэтому если мы будем бояться, болезни больше Бога, то нам уже ничего не поможет.

ОТ БОГА НЕЛЬЗЯ САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ

Первично — это общение человека и Бога. В Его руках жизнь. Можно спрятаться, забаррикадироваться где угодно, пересидеть. Но это тоже не гарантирует, что тебя не затронет эта болезнь. А если все будет действительно очень серьезно и страшно, то как ты будешь жить с тем, что большинство твоих друзей уже не с тобой, а ты прятался. Ты даже не попытался им помочь, а просто самоизолировался. Это же — поощрение эгоизма: я самоизолировался. А с кем я буду дальше жить?…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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