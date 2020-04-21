Умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора Москвы

21 Апр 2020 2020-04-21T16:35:33+03:00

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Во вторник, 21 апреля, на 49-м году жизни умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Москвы.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на осведомленный источник в медицинских кругах, протоиерей умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. «Сегодня около полуночи отец Александр впал в кому, и утром его не стало», - передает агентство слова своего источника.

При этом в официальном сообщении рабочей группы при патриархе Кирилле о диагнозе настоятель Богоявленского собора ничего не говорится.

«Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве», — говорится в сообщении рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU