2020-04-23T15:35:53+03:00
Звезды

"Ничего не зарабатывают": Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей

После романов с банкирами и дорогих подарков певица привыкла к роскошному образу жизни
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей.Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Самая пышногрудая представительница шоу-бизнеса уже не впервые высказывается о достатке своих потенциальных женихов. "Нищеброд мне не нужен", - заявила Анна Семенович пару месяцев назад, объясняя, почему к 40 годам она до сих пор не замужем. Звезда уверена, что мужчины без денег глупы и ленивы. Правда, цифру, которая в ее понимании значит "без денег", экс-"Блестящая" тогда не назвала.

Видимо, сейчас пришло время расставить точки над "i". В интервью YouTube-шоу "Алена, блин!" знаменитость раскрыла все карты.

О материальном достатке мужчин

- Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше и привыкла к определенному уровню жизни. Я не готова слишком опускать эту планку. Тем более, когда я буду беременна, я, как минимум, год не смогу работать, прыгать с пузом на сцене. Мой мужчина должен зарабатывать столько, чтобы я могла нормально сидеть в декрете. А вдруг я потом вообще передумаю возвращаться на сцену? Говорят, этот материнский инстинкт совершенно дикий...

О романах с богачами и дорогих подарках

- Раньше, когда я встречалась с банкиром (в начале 2010-х у Семенович был роман с теперь уже беглым банкиром Иваном Станкевичем. - Ред.), я была очень привязана к материальному. Мне было важно все это - если кольцо, то в 10 карат, если платье, то за 300 тысяч рублей, если сумка, то за 50 тысяч долларов... Сейчас смотрю на ту Аню и думаю: "Дура, идиотка, куда ты столько потратила? Спустила на какие-то шмотки, а ведь могла уже дом купить на Рублевке!".

У меня 8 лет были серьезные отношения с мужчиной по имени Руслан (бизнесмен, который после расставания оставил Анне 170-метровую квартиру в центре Москвы. - Ред.). Он предлагал мне бросить карьеру и уехать за границу. Но я девушка капризная, я не буду варить борщи дома и ждать любимого с работы. У меня было много интересных проектов, поэтому я отказалась. Он порядочный мужчина, сказал: "Спасибо тебе за все эти годы, я был счастлив и хочу тебя отблагодарить. Ведь заработать на квартиру в Москве очень сложно. И я не хочу, чтобы ты зависела от мужчин - выбирай их по любви. А я тебе оставляю этот подарок". Я ответила: "Спасибо".

О нынешнем избраннике

- Ему 33, он на семь лет меня младше. Живет в Питере, у нас пока роман на два города. Он, также как и я, никогда не был в браке, детей нет. Возможно, все идет к тому, что мы поженимся. А ведь начиналось, как летний роман...

О собственном весе

- Я собой очень довольна. Но для идеальной формы мне нужно сбросить еще 2,5 килограмма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Да, не модель, но у меня нет трех подбородков!": Семенович показала свою натуральную красоту

Певица ответила злопыхателям (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анна Семенович: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кафе и рестораны будут открывать постепенно
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавируса
Россия заняла шестое место по приросту миллиардеров в рейтинге Forbes
Коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей без серьезных проявлений болезни
Путин поставил задачу максимально снизить ущерб от коронавируса
ВОЗ рассказала, с какими еще инфекциями человечество может столкнуться в ближайшее время
Губернатор Ленобласти предложил обеспечить безработных дополнительным доходом на общественных работах
ФАС проведет проверку из-за роста цен на лимоны до 500%
Росстандарт опроверг информацию о запрете крепкого алкоголя в маленьких бутылках
Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах
Александр Моор – о пандемии коронавируса: «У нас есть все инструменты, чтобы решить любой возникающий вопрос»
В России предложили закрыть на карантин все интернаты и дома престарелых
Курс доллара на 24 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
В профсоюзах оценили реальную ситуацию на рынке труда в связи с коронавирусом
Врачи нашли новое осложнение коронавируса