"Ничего не зарабатывают": Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей

Самая пышногрудая представительница шоу-бизнеса уже не впервые высказывается о достатке своих потенциальных женихов. "Нищеброд мне не нужен", - заявила Анна Семенович пару месяцев назад, объясняя, почему к 40 годам она до сих пор не замужем. Звезда уверена, что мужчины без денег глупы и ленивы. Правда, цифру, которая в ее понимании значит "без денег", экс-"Блестящая" тогда не назвала.

Видимо, сейчас пришло время расставить точки над "i". В интервью YouTube-шоу "Алена, блин!" знаменитость раскрыла все карты.

О материальном достатке мужчин

- Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше и привыкла к определенному уровню жизни. Я не готова слишком опускать эту планку. Тем более, когда я буду беременна, я, как минимум, год не смогу работать, прыгать с пузом на сцене. Мой мужчина должен зарабатывать столько, чтобы я могла нормально сидеть в декрете. А вдруг я потом вообще передумаю возвращаться на сцену? Говорят, этот материнский инстинкт совершенно дикий...

О романах с богачами и дорогих подарках

- Раньше, когда я встречалась с банкиром (в начале 2010-х у Семенович был роман с теперь уже беглым банкиром Иваном Станкевичем. - Ред.), я была очень привязана к материальному. Мне было важно все это - если кольцо, то в 10 карат, если платье, то за 300 тысяч рублей, если сумка, то за 50 тысяч долларов... Сейчас смотрю на ту Аню и думаю: "Дура, идиотка, куда ты столько потратила? Спустила на какие-то шмотки, а ведь могла уже дом купить на Рублевке!".

У меня 8 лет были серьезные отношения с мужчиной по имени Руслан (бизнесмен, который после расставания оставил Анне 170-метровую квартиру в центре Москвы. - Ред.). Он предлагал мне бросить карьеру и уехать за границу. Но я девушка капризная, я не буду варить борщи дома и ждать любимого с работы. У меня было много интересных проектов, поэтому я отказалась. Он порядочный мужчина, сказал: "Спасибо тебе за все эти годы, я был счастлив и хочу тебя отблагодарить. Ведь заработать на квартиру в Москве очень сложно. И я не хочу, чтобы ты зависела от мужчин - выбирай их по любви. А я тебе оставляю этот подарок". Я ответила: "Спасибо".

О нынешнем избраннике

- Ему 33, он на семь лет меня младше. Живет в Питере, у нас пока роман на два города. Он, также как и я, никогда не был в браке, детей нет. Возможно, все идет к тому, что мы поженимся. А ведь начиналось, как летний роман...

О собственном весе

- Я собой очень довольна. Но для идеальной формы мне нужно сбросить еще 2,5 килограмма.

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