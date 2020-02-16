2020-02-16T14:23:11+03:00
Звезды

"Да, не модель, но у меня нет трех подбородков!": Семенович показала свою натуральную красоту

Певица ответила злопыхателям
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Семенович прокомментировала свою неудачную фотографию. Фото: Елена ПЕТРОВА.Анна Семенович прокомментировала свою неудачную фотографию. Фото: Елена ПЕТРОВА.
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Анна Семенович не стала игнорировать новости о несовершенствах своей роскошной фигуры. На днях достоянием общественности стали фото и видео, на котором певица предстала без прикрас. Артистка не согласна с тем, что у нее нашли "три подбородка и огромное пузо".

Анна Семенович решила поспорить с завистниками и доказать, что она по-прежнему хороша. В блоге артистка разместила подборку из видео, чтобы поклонники смогли наглядно убедиться в ее натуральной красоте.

"Есть нормы приличия, и как прекрасно, что в наше время есть Инстаграм и я могу с вами поспорить. Вы пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я все понимаю, я не не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трех подбородков, как вы меня выставили на третьей и четвертой фотке", - обратилась звезда к поклонникам.

После чего заявила: "У меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео! На этих видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите то, чего нет! Вас это делает счастливей?.. Я смеюсь и одновременно мне больно...".

ann_semenovichann_semenovich
У меня нет трех подбородков
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В ответ фолловеры принялись успокаивать свою любимицу и осыпать комплиментами. "Анечка, вы седьмое чудо света, вам просто эти твари завидуют, прекрасная девушка, полна сил и энергии, счастья вам", "Анна, вы прекрасно выглядите! Фигура - шик!", "Это все зависть и вредность!", - льют елей обыватели.

Правда, нашлись и те, кто предложил эффектной блондинке похудеть. При этом интересовались, какой вес у певицы сейчас. Впрочем, Анна на эти комментарии отвечать не стала.

Напомним, Анна Семенович в настоящее время ведет борьбу с лишним весом. Она поставила цель скинуть пять килограммов за десять дней. Для этого артистка решила правильно питаться. Она полностью исключила из своего рациона алкоголь, мучное, сахар и молочные продукты (кроме твердого и не жирного сыра) . Помимо этого Анна ходит на ежедневные массажи, делает различные похудательные процедуры и занимается спортом.

На днях бывшая солистка группы "Блестящие" появилась на концерте МУЗ-ТВ в Кремле, посвященном Дню влюбленных. Судя по фото, которое стало достоянием общественности, избавиться от лишнего веса Семенович не так-то просто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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