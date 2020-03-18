"Нищеброд мне не нужен": Анна Семенович назвала мужчин без денег глупыми и ленивыми

Анна Семенович к своим 40 годам пока ни разу не была замужем. Обладательница выдающихся форм не раз заявляла, что не спешит идти под венец. Певица хочет, чтобы ее избранник был богат, а также разрешал ей самовыражаться и не просил ее сесть дома.

Анна Семенович - завидная невеста. Она считается одной из самых красивых певиц отечественного шоу-бизнеса. Артистка знаменита на всю страну. Потому и ее будущий муж должен ей соответствовать.

Сейчас сердце красавицы занято. "Никто ничего об избраннике не знает, потому что я умная женщина. Мне важно, чтобы мужчина не пытался меня под себя подламывать. Многим сложно общаться с сильными женщинами, а я мегасильная", - заявила Семенович в эфире YouTube-шоу "Ковальский".

По ее словам, каждый ее избранник хотел, чтобы она закончила карьеру певицы и села дома. Но Анна мечтала веселиться и гулять.

Кроме того, ее привлекают богатые мужчины. Семенович заявила, что вряд ли выйдет замуж за человека, у которого нет денег и который не способен обеспечить себя и ее на должном уровне.

ann_semenovich Когда жизнь поворачивается к тебе задним местом, покажи ей свои зубы в широкой улыбке. И она не устоит

"Нищеброд мне не нужен. Считаю, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги. Если мужик этого не делает, значит, он глупый или лентяй", - сказала, как отрезала, 40-летняя звезда.

Сейчас, по словам Семенович, она созрела для создания семьи, не жалеет об упущенных моментах и смело смотрит в будущее. "Я стала какой-то суеверной, поэтому пока это тайна. Но хочу сказать одно, он моложе меня на семь лет. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад думала, потусуюсь", - призналась певица.

Анна не раз говорила, что мечтает родить девочку: "Очень хочу дочку, похожую на меня".

Напомним, у Анны Семенович был роман с мужчиной по имени Даниил. Именно он помог ей поверить в себя и начать покорять шоу-бизнес. Потом в жизни артистки появился Руслан, который был очень обеспеченным и щедрым мужчиной. Бизнесмен подарил певице квартиру и машину, они часто ездили отдыхать. Вместе пара прожила семь лет. Но оказалось, мужчина жил на две семьи. У певицы был бурный роман и с греческим миллионером, который делал ей шикарные подарки. За сердце пышногрудой блондинки также боролся успешный бизнесмен из Швейцарии. Он обеспечивал возлюбленной должное внимание.