2020-03-18T00:32:37+03:00
Звезды

"Нищеброд мне не нужен": Анна Семенович назвала мужчин без денег глупыми и ленивыми

40-летняя певица привыкла жить в роскоши
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Семенович назвала мужчин без денег глупыми и ленивымиАнна Семенович назвала мужчин без денег глупыми и ленивымиФото: Instagram.com
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Анна Семенович к своим 40 годам пока ни разу не была замужем. Обладательница выдающихся форм не раз заявляла, что не спешит идти под венец. Певица хочет, чтобы ее избранник был богат, а также разрешал ей самовыражаться и не просил ее сесть дома.

Анна Семенович - завидная невеста. Она считается одной из самых красивых певиц отечественного шоу-бизнеса. Артистка знаменита на всю страну. Потому и ее будущий муж должен ей соответствовать.

Сейчас сердце красавицы занято. "Никто ничего об избраннике не знает, потому что я умная женщина. Мне важно, чтобы мужчина не пытался меня под себя подламывать. Многим сложно общаться с сильными женщинами, а я мегасильная", - заявила Семенович в эфире YouTube-шоу "Ковальский".

По ее словам, каждый ее избранник хотел, чтобы она закончила карьеру певицы и села дома. Но Анна мечтала веселиться и гулять.

Кроме того, ее привлекают богатые мужчины. Семенович заявила, что вряд ли выйдет замуж за человека, у которого нет денег и который не способен обеспечить себя и ее на должном уровне.

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"Нищеброд мне не нужен. Считаю, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги. Если мужик этого не делает, значит, он глупый или лентяй", - сказала, как отрезала, 40-летняя звезда.

Сейчас, по словам Семенович, она созрела для создания семьи, не жалеет об упущенных моментах и смело смотрит в будущее. "Я стала какой-то суеверной, поэтому пока это тайна. Но хочу сказать одно, он моложе меня на семь лет. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад думала, потусуюсь", - призналась певица.

Анна не раз говорила, что мечтает родить девочку: "Очень хочу дочку, похожую на меня".

Напомним, у Анны Семенович был роман с мужчиной по имени Даниил. Именно он помог ей поверить в себя и начать покорять шоу-бизнес. Потом в жизни артистки появился Руслан, который был очень обеспеченным и щедрым мужчиной. Бизнесмен подарил певице квартиру и машину, они часто ездили отдыхать. Вместе пара прожила семь лет. Но оказалось, мужчина жил на две семьи. У певицы был бурный роман и с греческим миллионером, который делал ей шикарные подарки. За сердце пышногрудой блондинки также боролся успешный бизнесмен из Швейцарии. Он обеспечивал возлюбленной должное внимание.

Семенович уменьшила грудь.Анна сама призналась об этом со слезами на глазах

ИСТОЧНИК KP.RU

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