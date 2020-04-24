2020-04-23T23:13:32+03:00
Звезды

Аль Пачино бросил пить после того, как сыграл свои самые известные роли

Накануне 80-летия легендарного голливудского актера "КП" вспоминает самые знаменитые вехи его карьеры - бурную молодость, "Крестного отца" и творческие провалы
Денис КОРСАКОВ
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Обычно Пачино всегда сам бросал своих подруг, но последняя пассия звезды, израильтянка Мейтал Дохан, решилась на разрыв первой.Обычно Пачино всегда сам бросал своих подруг, но последняя пассия звезды, израильтянка Мейтал Дохан, решилась на разрыв первой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Говорят, Аль Пачино мало похож на тех гангстеров и полицейских, которых играл в кино. Он довольно застенчив и на публике появляется в основном в темных очках - так ему проще. Он всю жизнь страдает от бессонницы (и, надо думать, ему легко было играть в «Бессоннице» Кристофера Нолана). Он невротик и интроверт до такой степени, что его многолетняя подруга Дайан Китон однажды сказала: «Иногда у меня возникало ощущение, что Аля воспитала стая волков». В интервью он жалуется, что ему тяжело жить без анонимности: «Я уже много лет не заходил в продуктовые магазины или в метро. Моим детям трудно выйти на улицу, если я рядом с ними».

Однажды он заметил, что роли импульсивных, злых и крутых парней нравились ему, потому что позволяли высказать вслух то, что в реальной жизни он никогда бы не произнес. Его герои часто пьют, а в знаменитом кадре из «Лица со шрамом» Тони Монтана сидит за столом, на котором навалены горы кокаина; в реальности Пачино много лет назад завязал и с алкоголем, и с любыми наркотическими экспериментами. Он даже бросил курить из опасения, что сигареты испортят его голос (а раньше курил по две пачки в день).

«ДЕ НИРО - ДРУГ, А НЕ КОНКУРЕНТ»

Альфредо Джеймс Пачино первую большую роль сыграл после тридцати в фильме «Паника в Нидл-парке». Следом снялся в «Крестном отце», сделавшем его суперзвездой. Но у него были все шансы не добраться ни до славы, ни вообще до экрана. Он вырос в бедном районе Нью-Йорка, впервые попробовал алкоголь и сигареты в девять лет, в 13 уже периодически курил марихуану. От окончательного превращения в шпану его удерживали мать и дедушка по материнской линии, заменивший отца (тот развелся с женой, когда Алю было два года, и вновь встретился с сыном, когда тот уже был взрослым).

В школе Аль учился отвратительно и не отличался хорошим поведением. Он с детства увлекался актерской игрой, но, когда чуть подрос, ему несколько раз подряд дали от ворот поворот в самом известном актерском учебном заведении Нью-Йорка - Актерской студии Ли Страсберга. Пачино не сдавался и все-таки в нее поступил (сейчас он является ее президентом), но перед тем несколько лет провел в бедности, сменив массу непривлекательных работ. Когда ему было 22, мать, а вслед за ней и дедушка умерли: Аль до сих пор вспоминает то время как самое ужасное в жизни: «Я ушел в штопор». Тогда он еще сильнее пристрастился к алкоголю и бросил пить только в 1977-м. «Я в каком-то смысле потерял 70-е», - говорит он сейчас; по иронии судьбы именно тогда он сыграл многие самые известные свои роли.

Самой сложной он до сих пор считает роль Майкла Корлеоне в «Крестном отце», доставшуюся ему с огромным трудом: «Никто, кроме режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, не хотел, чтобы я ее играл». Продюсеры настаивали, чтобы Коппола уволил малоизвестного актера (Пачино к тому моменту успел получить премию «Тони» за работу в театре, но в Голливуде это не котировалось). Они хотели, чтобы Майкла играл кто-нибудь типа Роберта Редфорда. Однако Коппола настаивал: если герой по происхождению сицилиец, то и играть его должен сицилиец (а бабушки и дедушки Пачино родом именно с этого острова, причем как раз из городка Корлеоне).

Кстати, кроме кинозвезд, с ним соперничал за эту роль другой малоизвестный актер итальянского происхождения - Роберт Де Ниро, потом, в «Крестном отце-2», сыгравший молодого Вито Корлеоне, отца Майкла. Так вышло, что их долго рассматривали как соперников, и еще так получилось, что шли десятилетия - а они никак не могли сыграть вместе. В «Крестном отце-2» их герои действуют в разных эпохах, в «Схватке» они наконец на несколько минут встречаются, но их так снимают, что в кадре все время затылок одного и лицо другого (даже заподозрили, что актеры снимались в этой сцене по отдельности). В 2008-м они пересеклись в проходном триллере «Право на убийство», и только в 2019-м Мартин Скорсезе свел их всерьез в «Ирландце».

Пачино, впрочем, в интервью всегда утверждал, что никакого соперничества между ним и Де Ниро не было: «Он мой друг, и мы с ним в жизни прошли через одни и те же ситуации… Мне ужасно нравится то, что он делает в комедиях: он - чистый гений!»

При этом у обоих хватало провалов: Пачино, например, снялся в таких фильмах, как «Революция», «Разыскивающий» или «88 минут», которые мало собрали в прокате и были разруганы критиками. И отказался от ролей в «Звездных войнах», «Красотке», «Крепком орешке»… Но он говорил: «На всех своих ошибках - а я их сделал множество - я учился. Ошибки на самом деле не такие уж ошибки, если, конечно, речь не идет о падении с крыши».

«ОН БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ДЕТЕЙ»

Пачино никогда не был женат, но пользовался репутацией ловеласа. Причем романы он заводил в основном с актрисами, чаще всего - с партнершами по фильмам. С Дайан Китон (с которой снимался в «Крестных отцах»), с Мартой Келлер («Жизнь взаймы» по Ремарку), Кэтлин Куинлан, Пенелопой Энн Миллер («Путь Карлито»), Беверли Д’Анджело… Последняя в 2001 году родила ему близнецов, причем с помощью ЭКО, но отношения это не спасло - все рухнуло через пару лет после появления Оливии и Антона на свет.

Отношения он обычно рвал первым. И, похоже, в качестве красной тряпки выступали разговоры о браке (Дайан Китон он окончательно бросил, когда та потребовала на ней жениться или хотя бы оставаться ей верным).

Не так давно, впрочем, ему отлились женские слезы: в феврале этого года от него ушла очередная дама сердца, израильская актриса Мейтал Дохан. И прокомментировала расставание так: «Трудно быть с настолько старым мужчиной!» (даме сейчас 40 лет). Возлюбленная обвиняла его в скупости («Он дарил мне только цветы!»), потом, правда, сдала назад: «То, что было между нами, было больше материальных вещей». Но главная причина, по мнению Мейтал, - то, что Пачино не хотел больше иметь детей. По ее словм, Пачино безумно любит своих наследников (кроме Оливии и Антона, которым сейчас 19, у него есть 30-летняя дочь Джули, появившаяся на свет в результате связи с преподавательницей актерского мастерства Джен Таррант). И ей удалось наладить с детьми отношения, но в конце концов они с Пачино поняли, что отношения не развиваются.

Впрочем, скорее всего, Пачино ненадолго останется один. Даже в 80 лет харизмы ему не занимать. И даже в этом возрасте найдется множество женщин, которые устоять перед ней не смогут.

ПАЧИНО В ЦИФРАХ

Рост - 170 см

Количество ролей в кино - 50

Количество номинаций на «Оскар» - 9

Количество полученных «Оскаров» - 1 (за фильм «Запах женщины»)

Состояние (по разным оценкам) - 120 - 180 млн долларов

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ:

«Крестный отец» (1972)

«Серпико» (1973)

«Собачий полдень» (1975)

«Лицо со шрамом» (1983)

«Путь Карлито» (1993)

«Схватка» (1995)

«Адвокат дьявола» (1997)

«Каждое воскресенье» (1999)

«Ирландец» (2019)

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«Конечно, есть выражение «Для своих лет ты выглядишь хорошо». Но я уже давно такого не слышал, - вздохнул Аль Пачино в интервью несколько месяцев назад. - Может быть, только «Для все еще живого ты выглядишь хорошо». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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