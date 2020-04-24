Аль Пачино бросил пить после того, как сыграл свои самые известные роли

Говорят, Аль Пачино мало похож на тех гангстеров и полицейских, которых играл в кино. Он довольно застенчив и на публике появляется в основном в темных очках - так ему проще. Он всю жизнь страдает от бессонницы (и, надо думать, ему легко было играть в «Бессоннице» Кристофера Нолана). Он невротик и интроверт до такой степени, что его многолетняя подруга Дайан Китон однажды сказала: «Иногда у меня возникало ощущение, что Аля воспитала стая волков». В интервью он жалуется, что ему тяжело жить без анонимности: «Я уже много лет не заходил в продуктовые магазины или в метро. Моим детям трудно выйти на улицу, если я рядом с ними».

Однажды он заметил, что роли импульсивных, злых и крутых парней нравились ему, потому что позволяли высказать вслух то, что в реальной жизни он никогда бы не произнес. Его герои часто пьют, а в знаменитом кадре из «Лица со шрамом» Тони Монтана сидит за столом, на котором навалены горы кокаина; в реальности Пачино много лет назад завязал и с алкоголем, и с любыми наркотическими экспериментами. Он даже бросил курить из опасения, что сигареты испортят его голос (а раньше курил по две пачки в день).

«ДЕ НИРО - ДРУГ, А НЕ КОНКУРЕНТ»

Альфредо Джеймс Пачино первую большую роль сыграл после тридцати в фильме «Паника в Нидл-парке». Следом снялся в «Крестном отце», сделавшем его суперзвездой. Но у него были все шансы не добраться ни до славы, ни вообще до экрана. Он вырос в бедном районе Нью-Йорка, впервые попробовал алкоголь и сигареты в девять лет, в 13 уже периодически курил марихуану. От окончательного превращения в шпану его удерживали мать и дедушка по материнской линии, заменивший отца (тот развелся с женой, когда Алю было два года, и вновь встретился с сыном, когда тот уже был взрослым).

В школе Аль учился отвратительно и не отличался хорошим поведением. Он с детства увлекался актерской игрой, но, когда чуть подрос, ему несколько раз подряд дали от ворот поворот в самом известном актерском учебном заведении Нью-Йорка - Актерской студии Ли Страсберга. Пачино не сдавался и все-таки в нее поступил (сейчас он является ее президентом), но перед тем несколько лет провел в бедности, сменив массу непривлекательных работ. Когда ему было 22, мать, а вслед за ней и дедушка умерли: Аль до сих пор вспоминает то время как самое ужасное в жизни: «Я ушел в штопор». Тогда он еще сильнее пристрастился к алкоголю и бросил пить только в 1977-м. «Я в каком-то смысле потерял 70-е», - говорит он сейчас; по иронии судьбы именно тогда он сыграл многие самые известные свои роли.

Самой сложной он до сих пор считает роль Майкла Корлеоне в «Крестном отце», доставшуюся ему с огромным трудом: «Никто, кроме режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, не хотел, чтобы я ее играл». Продюсеры настаивали, чтобы Коппола уволил малоизвестного актера (Пачино к тому моменту успел получить премию «Тони» за работу в театре, но в Голливуде это не котировалось). Они хотели, чтобы Майкла играл кто-нибудь типа Роберта Редфорда. Однако Коппола настаивал: если герой по происхождению сицилиец, то и играть его должен сицилиец (а бабушки и дедушки Пачино родом именно с этого острова, причем как раз из городка Корлеоне).

Кстати, кроме кинозвезд, с ним соперничал за эту роль другой малоизвестный актер итальянского происхождения - Роберт Де Ниро, потом, в «Крестном отце-2», сыгравший молодого Вито Корлеоне, отца Майкла. Так вышло, что их долго рассматривали как соперников, и еще так получилось, что шли десятилетия - а они никак не могли сыграть вместе. В «Крестном отце-2» их герои действуют в разных эпохах, в «Схватке» они наконец на несколько минут встречаются, но их так снимают, что в кадре все время затылок одного и лицо другого (даже заподозрили, что актеры снимались в этой сцене по отдельности). В 2008-м они пересеклись в проходном триллере «Право на убийство», и только в 2019-м Мартин Скорсезе свел их всерьез в «Ирландце».

Пачино, впрочем, в интервью всегда утверждал, что никакого соперничества между ним и Де Ниро не было: «Он мой друг, и мы с ним в жизни прошли через одни и те же ситуации… Мне ужасно нравится то, что он делает в комедиях: он - чистый гений!»

При этом у обоих хватало провалов: Пачино, например, снялся в таких фильмах, как «Революция», «Разыскивающий» или «88 минут», которые мало собрали в прокате и были разруганы критиками. И отказался от ролей в «Звездных войнах», «Красотке», «Крепком орешке»… Но он говорил: «На всех своих ошибках - а я их сделал множество - я учился. Ошибки на самом деле не такие уж ошибки, если, конечно, речь не идет о падении с крыши».

«ОН БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ДЕТЕЙ»

Пачино никогда не был женат, но пользовался репутацией ловеласа. Причем романы он заводил в основном с актрисами, чаще всего - с партнершами по фильмам. С Дайан Китон (с которой снимался в «Крестных отцах»), с Мартой Келлер («Жизнь взаймы» по Ремарку), Кэтлин Куинлан, Пенелопой Энн Миллер («Путь Карлито»), Беверли Д’Анджело… Последняя в 2001 году родила ему близнецов, причем с помощью ЭКО, но отношения это не спасло - все рухнуло через пару лет после появления Оливии и Антона на свет.

Отношения он обычно рвал первым. И, похоже, в качестве красной тряпки выступали разговоры о браке (Дайан Китон он окончательно бросил, когда та потребовала на ней жениться или хотя бы оставаться ей верным).

Не так давно, впрочем, ему отлились женские слезы: в феврале этого года от него ушла очередная дама сердца, израильская актриса Мейтал Дохан. И прокомментировала расставание так: «Трудно быть с настолько старым мужчиной!» (даме сейчас 40 лет). Возлюбленная обвиняла его в скупости («Он дарил мне только цветы!»), потом, правда, сдала назад: «То, что было между нами, было больше материальных вещей». Но главная причина, по мнению Мейтал, - то, что Пачино не хотел больше иметь детей. По ее словм, Пачино безумно любит своих наследников (кроме Оливии и Антона, которым сейчас 19, у него есть 30-летняя дочь Джули, появившаяся на свет в результате связи с преподавательницей актерского мастерства Джен Таррант). И ей удалось наладить с детьми отношения, но в конце концов они с Пачино поняли, что отношения не развиваются.

Впрочем, скорее всего, Пачино ненадолго останется один. Даже в 80 лет харизмы ему не занимать. И даже в этом возрасте найдется множество женщин, которые устоять перед ней не смогут.

ПАЧИНО В ЦИФРАХ

Рост - 170 см

Количество ролей в кино - 50

Количество номинаций на «Оскар» - 9

Количество полученных «Оскаров» - 1 (за фильм «Запах женщины»)

Состояние (по разным оценкам) - 120 - 180 млн долларов

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ:

«Крестный отец» (1972)

«Серпико» (1973)

«Собачий полдень» (1975)

«Лицо со шрамом» (1983)

«Путь Карлито» (1993)

«Схватка» (1995)

«Адвокат дьявола» (1997)

«Каждое воскресенье» (1999)

«Ирландец» (2019)

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