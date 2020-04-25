Аль Пачино: Никогда не предлагал женщинам выйти за меня замуж

«Конечно, есть выражение «Для своих лет ты выглядишь хорошо». Но я уже давно такого не слышал, - вздохнул Аль Пачино в интервью несколько месяцев назад. - Может быть, только «Для все еще живого ты выглядишь хорошо».

Это, конечно, шутливое кокетство: для своих 80 Пачино действительно смотрится огурцом. И достаточно много работает: совсем недавно вышли сериал «Охотники», «Однажды в Голливуде» и «Ирландец», за которого он получил уже девятую номинацию на «Оскар». Сейчас он еще и готовится играть короля Лира в одноименном фильме. Так что он - один из самых знаменитых и общепризнанно талантливых актеров в мире - живее всех живых.

Ночевал перед входом в магазин

Аль - это сокращение от Альфредо. Пачино по национальности итальянец. Его бабушка и дедушка по материнской линии приехали в США за счастьем непосредственно из мафиозного городка Корлеоне, откуда родом многие знаменитые американские криминальные короли. Самым известным из них стал вымышленный дон Вито Корлеоне. Именно роль его сына Майкла Корлеоне в «Крестном отце» мгновенно сделала Пачино звездой.

Но никаких мафиозных связей, которые обеспечивали бы благополучие, у юного Пачино не было. Он родился в Нью-Йорке, когда его родители развелись, ему было два года. Папа перебрался в Калифорнию, а Аль с мамой переехал из одного не особо благополучного района, Гарлема, в другой - Бронкс.

Работать ему пришлось много. Еще в юности он решил стать актером и, чтобы оплачивать занятия, перебивался то курьером, то уборщиком, то помощником официанта. Но часто работы просто не было. С матерью он рассорился, из дома ушел, ночевал в лучшем случае у друзей, а в худшем - перед входом в крупный магазин.

В кино он пришел не сразу, сначала стал звездой нью-йоркской сцены: в 29 лет получил престижную театральную премию «Тони».

А в кино его первой большой ролью стал героиновый наркоман в фильме «Паника в Нидл-парке». Картину увидел Фрэнсис Форд Коппола, пригласил Пачино на пробы в «Крестном отце» и счел, что он идеально подходит на роль Майкла. Продюсеры со студии Paramount яростно возражали. Им хотелось видеть в роли Майкла более популярного артиста. Роль предлагалась Роберту Редфорду, Уоррену Битти, Дастину Хоффману, Мартину Шину. Режиссеру намекали, что Пачино слишком низкорослый для этой роли (всего 170 см!), но Коппола стоял на своем. Он считал, что из всех претендентов Пачино единственный, кто естественно смотрелся на фоне сицилийских пейзажей.

«Крестный отец» стал колоссальным хитом, Пачино получил номинацию на «Оскар». Впрочем, премии ему не дали. И не давали потом еще много лет, несмотря на множество номинаций. Только в 1993 году он получил статуэтку, причем не за одну из своих выдающихся ролей, а за мелодраму «Запах женщины», которую никак не отнесешь к голливудской классике.

«Первое, что бросилось в глаза, - нос, длинный, как огурец!»

Пачино никогда не был женат. И для него это принципиальный момент. «Почему я никогда никому не делал предложения? Потому что брак - это состояние души, а не контракт. Когда я думаю про закон и брак, все время спрашиваю себя: в какой момент во все это вмешались копы?» Друзья, впрочем, полагают, что главная причина ненависти Пачино к институту брака - брак его собственных родителей, распавшийся очень быстро. С тех пор он всю жизнь боялся ввязаться во что-то подобное.

При этом романов, разумеется, у него было немало. И практически все - с коллегами по ремеслу. «Я живу с женщинами с 16 лет, и все они были актрисами».

1 Дайан Китон была его партнершей по «Крестному отцу». Их роман длился все время, пока продолжались съемки. Фото: Кадр из фильма.

Самый длительный и известный его роман, с Дайан Китон, начался на съемках первого «Крестного отца» (она играла Кей, невесту Майкла). Китон вспоминала о пробах на роль: «Первым, что бросилось мне в глаза, был размер его носа - он у Аля был длинный, как огурец. Второе впечатление: какой он подвижный. Помню, я еще подумала: жаль, что мы оба несвободны. Как бы то ни было, в последующие двадцать лет Аль не раз и не два заставлял мое сердце биться чаще».

Они были очень близки, но отнюдь не хранили друг другу лебединую верность: на протяжении 18 лет то сбегались, то разбегались, у обоих возникали новые серьезные увлечения. И в конце концов на съемках третьего «Крестного отца» Китон поставила ультиматум: или она уходит навсегда, или он на ней женится (ну или хотя бы хранит верность). Пачино какое-то время размышлял, а потом дал понять, что жениться на ней не будет.

2 Марта Келлер. С белокурой шведской актрисой он снимался в картине «Бобби Дирфилд» в 1977 году. И влюбился в нее.Фото: kinopoisk.ru

Затем были два года отношений со швейцарской актрисой Мартой Келлер, с которой он снимался в фильме «Бобби Дирфилд».

3 Беверли Д’Анджело. Актриса сумела удержать его рядом с собой на целых 8 лет. И даже родила ему близнецов Антона и Оливию.Фото: kinopoisk.ru

Матерью его первого ребенка, дочери Джули, стала преподавательница актерского мастерства Джен Таррант. Матерью близнецов Оливии Роуз и Антона Джеймса, появившихся на свет в 2001-м, - актриса Беверли Д’Анджело. Казалось, что эти отношения уже всерьез: чтобы 48-летняя на тот момент Беверли смогла стать матерью, они с Пачино прибегли к процедуре искусственного оплодотворения… Но уже через пару лет после рождения детей Пачино и Д’Анджело рассорились, расстались и начали буквально драться за право опеки над Оливией и Антоном.

4 Люсия Сола. Аргентинская модель была моложе Аль Пачино на 30 лет, но и она не сумела отвести артиста под венец. Зато ее дочь Камилла не прогадала: Аль познакомил падчерицу с Леонардо ДиКаприо. Лео и Камилла вместе почти два года.Фото: Shutterstock

Лучшие фильмы

«Крестный отец» (1972) и «Крестный отец-2» (1974)

«Серпико» (1973)

«Собачий полдень» (1975)

«Лицо со шрамом» (1983)

«Путь Карлито» (1993)

«Схватка» (1995)

«Свой человек» (1999)

«Ирландец» (2019)