2020-04-25T18:39:18+03:00
Звезды

Ирина Шейк сфотографировалась с книгой о Путине в руках

Супермодель показала, как она в Нью-Йорке проводит время на самоизоляции
Ирина СУХАНОВА
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Ирина Шейк остается дома на самоизоляции.Ирина Шейк остается дома на самоизоляции.Фото: Ирина СУХАНОВА
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Ирина Шейк показала, как она проводит время в режиме самоизоляции. Супермодель выложила в Инстаграм снимок, сделанный у нее в квартире: 34-летняя красавица уютно устроилась на диване в домашней одежде с книжкой в руках. При этом 13,5 миллионов подписчиков странички модели обратили внимание на то, что именно читает Шейк. Ирина выбрала книгу о президенте России Владимире Путине.

- Остаюсь дома, - подписала фото манекенщица.

Ирина сейчас живет в Нью-Йорке. После разрыва с голливудским актером Брэдли Купером (они расстались год назад) модель вместе с дочкой Леей переехала из Лос-Анджелеса в город Большого Яблока. Говорят, режиссер фильма «Звезда родилась» был не очень доволен тем, что его дочка переезжает в другой город. Но потом смирился и позволил Ирине и трехлетней Лее перебраться на новое место жительства. В Нью-Йорке у Ирины была квартира, которую она купила еще до романа с Купером.

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Сейчас в США, как и в России, объявлены карантинные меры, жителям предписано оставаться дома. У Ирины отменились все съемки, встречи и мероприятия, и она больше времени проводит с дочкой. А если и выходит на улицу погулять, непременно надевает маску.

Тем не менее, во время самоизоляции Ирина, похоже, закрутила роман. Впервые после разрыва с Купером ее видят с мужчиной. Новым избранником манекенщицы называют 33-летнего нью-йоркского арт-дилера Вито Шнабеля. Папарацци уже несколько раз фотографировали, как Вито и Ирина прогуливаются по улицам Нью-Йорка, держась за руки. Пару раз фотографы запечатлели, как влюбленные заходят в квартиру, в которой живет Шнабель.

Насколько серьезные отношения связывают русскую модель и владельца нью-йоркской галереи, неизвестно. За Шнабелем давно закрепилась репутация одного из главных голливудских ловеласов. Вито прославился тем, что утешил многих знаменитых красоток после их громких разводов. Он встречался с моделью Эль Макферсон, когда она рассталась с мужем-миллионером, и с актрисой Деми Мур, когда та вела бракоразводный процесс с Эштоном Катчером. Затем он три года жил с супермоделью Хайди Клум — прекрасная немка тогда как раз развелась с певцом Силом. Последним «голливудским» трофеем Вито стала актриса Эмбер Херд, только-только расставшаяся с мужем Джонни Деппом и отвергнувшая миллиардера Илона Маска.

Ирина же после разрыва с Брэдли Купером на всех тусовках неизменно появлялась одна. Если рядом с ней и видели мужчин, все они оказывались ее коллегами по модельному миру, к тому же абсолютно не интересующимися женщинами. Вито стал первым заметным увлечением Ирина за этот год. К слову, Брэдли Купер тоже пока не обзавелся новой избранницей. Хотя ему приписывали роман с певицей Леди Гагой, из-за которого они с Ириной якобы и расстались, сейчас актер остается один.

ИСТОЧНИК KP.RU

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