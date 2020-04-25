Ургант поиздевался над голыми фото Веры Брежневой: «Оставила Меладзе без помидорчиков»

Вера Брежнева на самоизоляции не скучает: 38-летняя певица снялась в откровенной фотосессии прямо в спальне своего дома. Съемка велась на веб-камеру, артистку снимал известный фэшн-фотограф. Певица выложила снимки в Инстаграм, призвав подписчиков оставаться дома и заниматься любовью. Из-за того, что Вера позировала в телесном боди, многие посчитали, что она снялась обнаженной. На фото Брежнева и правда выглядит так, словно она фотографируется без одежды. Стройная фигура певицы искренне восхитила ее поклонников. Однако все-таки нашелся один человек, высмеявший точеные формы Веры. И это – Иван Ургант.

В эфире шоу «Вечерний Ургант» Иван едко прошелся по эротической фотосессии звезды. Телеведущий продемонстрировал на камеру снимок Веры, где она снята сидящей на подоконнике.

- Что такое эротическая фотография? Когда видно не все. Веру видно, а участок - нет, - пошутил Ургант.

Вера снялась в эротической фотосессии. Фото: Инстаграм.

Но на этом Иван не остановился. По мнению Урганта, есть только один мужчина, которого расстроили кадры Веры – это ее муж Константин Меладзе.

- Единственный, кто не порадовался фотографии, - это Константин Меладзе, потому что Вера-то делала фотографию на подоконнике. И, когда залезала, всю рассаду уронила. Теперь через два месяца у всех будут помидорчики, а у него – нет, – ехидничал телеведущий.

После этого Иван обвинил Веру в присвоении чужой идеи и использовании фотошопа – мол, изначально этот снимок выглядел совсем не так. И показал фотографию, на которой к стройному телу Веры приделана его бородатая физиономия.

- Я ведь забыл про эту фотографию. Зря показал, сейчас опять будут говорить, что у меня ноги красивее, чем у Брежневой, - пошутил Ургант, намекая на свой недавний снимок с Глюкозой.

Иван обвинил Веру в использовании фотошопа. Фото: кадр видео.

Тогда Наталья Ионова пришла на шоу «Вечерний Ургант» и телеведущий привлек ее к флешмобу с подушками #pillowchallenge. Иван уговорил Глюкозу раздеться и примерить этот аксессуар в качестве наряда. А заодно и сам продемонстрировал, как он выглядит в подушке, перетянутой на талии ремнем. Снимок Ивана и Натальи появился в Инстаграме шоу «Вечерний Ургант» и получил массу восторженных откликов. Причем львиная доля комплиментов досталась вовсе не Наталье, как это можно было себе представить, и Ивану, обнажившему неожиданно стройные и длинные ноги.

К слову, Иван совершенно зря шутил над Константином Меладзе. Именно супруг стал идейным вдохновителем фотосессии Веры Брежневой. Более того, он лично утверждал каждый снимок жены до того, как съемка появилась в Инстаграме.