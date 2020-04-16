2020-04-16T01:49:20+03:00
Звезды

«Ноги круче, чем у Глюкозы»: Раздетый Ургант потряс Инстаграм

Телеведущий обнажился на спор с певицей Натальей Ионовой и собрал больше комплиментов, чем она
Ирина СУХАНОВА
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Иван Ургант красотой своих ног неожиданно обошел Глюкозу. Фото: Инстаграм.Иван Ургант красотой своих ног неожиданно обошел Глюкозу. Фото: Инстаграм.
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Наталья Ионова стала новой гостьей программы «Вечерний Ургант»: 33-летняя певица в эфире вечернего шоу рассказала о своей семье, творчестве и о том, как она переживает карантин. Не прошло мимо нее и новое веяние – флешмоб с подушками #pillowchallenge. Ведущий программы Иван Ургант уговорил Глюкозу раздеться и примерить этот аксессуар в качестве наряда. А заодно и сам продемонстрировал, как он выглядит в подушке, перетянутой на талии ремнем.

Снимок Ивана и Натальи появился в Инстаграме шоу «Вечерний Ургант». И за короткое время получил массу восторженных откликов. Причем львиная доля комплиментов досталась вовсе не Наталье, как это можно было себе представить. Фолловеров гораздо больше потрясла фигура Урганта, обнажившего неожиданно стройные и длинные ноги.

«У Ивана ножки – огонь!», «А у Вани стройное тело, однако. За одеждой непонятно было», «Ивану подушка больше идёт, чем Наталье», «У Ивана ножки поэффектнее», «Иван, как это ни странно, но вам безумно идёт этот прикид. Самая лучшая модель с подушкой из всех, что видела на сегодняшний день!», - пишут поклонники в комментариях.

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Сегодня у нас в гостях певица Глюк'oZa
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С недавних пор программа «Вечерний Ургант» выходит в новом формате – без зрителей. Кресла в зрительном зале теперь занимают члены съемочной группы. На днях телеведущий и вовсе посетовал, что опасается закрытия программы. Мол, сейчас всеобщий карантин, звезды должны дома сидеть, а не ездить на съемки.

Впрочем, пока что знаменитости с удовольствием нарушают режим самоизоляции, чтобы сняться у Урганта. В одном из предыдущих выпусков шоу, например, появилась Татьяна Навка. Фигуристка приехала на съемки прямо в свой день рождения – Татьяне исполнилось 45 лет. Иван не только тепло поздравил олимпийскую чемпионку, но и неожиданно попросил Навку… взять его в семью.

- Возьмите меня в семью (с) Иван Ургант, - написала после шоу спортсменка в Инстаграме. - Передала твою просьбу маме, она обещала подумать. Эх, всегда мечтала о брате!

А вот что насчет просьбы Урганта взять его в семью подумал муж Навки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, так и осталось тайной. К слову, во время программы Татьяне пришлось публично извиниться перед супругом. Иван предложил ей принять участие в веселом конкурсе – накрасить его с закрытыми глазами. Для этого спортсменке пришлось предварительно ощупать лицо телеведущего руками. Именно за этот телесный контакт с другим мужчиной Татьяна и извинилась перед мужем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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