Ульянов и Кадыров, глубокая медитация, опера "Судьба члена отряда самоизоляции", самураи-контрабандисты, Навальный, помпадуры и картофелекопалка, два аспида

Одолеваемый жалобами жителей Чечни на закрытие парикмахерских, Р. А. Кадыров продемонстрировал, что решение проблемы просто, как колумбово яйцо. Он побрил голову под колено и в таком виде предстал местной общественности, заметив: "Я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы".

Если же учесть важную политическую должность подвергшегося экзекуции, явление Р. А. Кадырова чеченской общественности может быть сравнено с явлением В. И. Ленина делегатам II Съезда, где он объявил: "Товарищи! Социалистическая революция, о которой мечтали большевики, свершилась!»

Кадыров объясняет суть челленджа.Видео: личная страница

В 20-е гг., когда еще не вполне устоялся твердый агиографический канон, один из делегатов съезда так описал волнующий момент: "И тут в зале появился вождь мирового пролетариата т. Ленин без всякой растительности на голове и лице". Владимир Ильич наверное, претерпел немалые страдания, в борьбе за счастье народное отдавшись в руки цирюльника, но звание предводителя мирового пролетариата обязывало.

Возможно, ленинско-кадыровскому великому почину сейчас следует и блестящий полководец Ким Чен Ын. Он самоизолировался и даже не появился перед народом в день рождения своего дедушки Ким Ир Сена. Официальный источник КНДР объяснил его отсутствие тем, что "маршал Ким Чен Ын находится в глубокой медитации". Вероятно, по итогам медитации маршал совершенно оголит свою голову, и его примеру, подобно тому, как это было в Чечне, с радостью последуют другие северокорейские руководители.

Северокорейские мотивы проявляются и на Кубани. Тамошнее руководство не пало духом, после того, как депортируемые бомжи побили казаков и скрылись в лесах, но удвоило свое рвение в организации кубанской общественности. "Территории населенных пунктов патрулируют 884 мобильных отряда самоконтроля, разработано 825 маршрутов патрулирования. Работа хорошо организована в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске, Динском и Павловском районах", где уже наработан первый опыт привлечения нарушителей к административной ответственности", -- приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора Краснодарского края А. А. Алексеенко. В отряды самоконтроля вошли 3318 представителей органов местного самоуправления, общественников, сотрудников полиции и казаков.

Возможно, ленинско-кадыровскому великому почину сейчас следует и блестящий полководец Ким Чен Ын. Он самоизолировался и даже не появился перед народом в день рождения своего дедушки Ким Ир Сена.Фото: REUTERS

Еще во времена глубокоуважаемого во сне и наяву вождя-отца Ким Ир Сена в КНДР была создана революционная опера "Судьба члена отряда самообороны", повествующая о борьбе трудового крестьянина со злейшими японскими империалистами. Теперь силами Кубанского казачьего хора следует представить оперу "Судьба члена отряда самоизоляции".

Злейшие японские империалисты отличились тем временем на Курилах. Не довольствуясь словесными претензиями на северные территории, они предприняли попытку контрабанды 1146 литров спиртного. Было обнаружено "99 незаконно ввезенных ящиков с виски, водкой, вином и пивом японского производства скрытых в жилом подпалубном помещении рыболовецкой шхуны, прибывшей из японского порта Ханасаки". Но разведка доложила точно, поэтому все кончилось традиционно – "И летели наземь самураи под напором стали и огня".

На Курилах летели самураи, а в Москве – помпадуры. Прежде газетой "Ведомости" владели (возможно, фиктивно) три веселых друга, в прошлом преданные прислужники Б. А. Березовского -- В. Воронов, Д. Кудрявцев и М. Помпадур. Наскучив медийными занятиями, они продали газету новым владельцам, те назначили нового редактора, но эта негоция не ускользнула от бдительного борца с коррупцией – ибо, как поется в песне, "Сам Навальный ведет нас и учит, зорок глаз его, тверда рука".

А. А. Навальный сразу понял, кто тут начальник над помпадурами, и обличил двурушника с большой силой: "Главный мерзавец, жулик, вор и виновник происходящего - Демьян Кудрявцев". И прокурор А. Я. Вышинский, поименовавший на Московском процессе 1938 г. подсудимого Бухарина "омерзительной помесью лисицы и свиньи", не достигал такой силы убедительности. Попутно аферисту, мерзавцу etc. он припомнил, как во время оно тот руководил предвыборным штабом К. А. Собчак.

Бесспорно, Д. Б. Кудрявцев – человек, и шел путями заблуждений, он подлинно израильтянин, в котором есть лукавство. Но неистовость А. А. Навального удивляет, поскольку и в прежние времена совладелец газеты проводил по отношению к главе ФБК политику самоизоляции, т. е. отказывался от того, чтобы исполнять долг всякого честного человека: "Вы не рефлексируйте, вы распространяйте". Возможно, находя недостаточно выгод от того, чтобы исполнять роль болвана в старом польском преферансе. То есть и прежде А. А. Навальному тут ничего особенного не светило, и сегодня не светит – и зачем же так сатаниться? Но он, должно быть, принципиально стоит за правду и противник всяких сомнительных гешефтов.

Если бы неподкупному борцу попался под горячую руку госинспектор Государственной инспекции труда в Кузбассе, вымогавший с начальников двух исправительных колоний г. Мариинска взятку в виде картофелекопалки стоимостью 25,5 тысячи рублей, он бы и того не пощадил – но тут подвернулся Д. Б. Кудрявцев.

Хорошо, что пришла добрая новость с предприятий, входящих в систему Ростеха. Пистолет "Аспид" калибра 9х19 мм начал процедуру сертификации, сообщили в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Вполне возможно, что на рекламных постерах ФБК станут изображать аспида А. А. Навального с пистолетом "Аспид" и подписью "Гроза помпадуров".