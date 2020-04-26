Ким Чен Ына на посту вождя может сменить хрупкая и загадочная девушка

Информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына по-прежнему остаётся весьма туманной: азиатские и западные СМИ заявляют, что молодой политик скончался после неудачной операции на сердце; пхеньяские источники хранят молчание.

Однако, как бы ни сложилась судьба третьего правителя династии Кимов, уже можно сказать с достаточной определённостью, кто придёт ему на смену. Предположительно, у Ким Чен Ына есть сын в возрасте около десяти лет, что, конечно, слишком мало для руководства страной. Реальным преемником является младшая сестра вождя — Ким Ё Чжон.

Должность у Ким Ё Чжон достаточно скромная — первый зам. главы отдела пропаганды и агитации ЦК ТПКФото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодая женщина замужем, ей 31 год, должность её достаточно скромная — первый зам. главы отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи. А вот реальные полномочия куда шире. Товарищ Ким оставлял её на «хозяйстве» 6 лет назад, когда несколько недель лечился в больнице и так же, как сейчас, пропал со всех радаров.

Ким Ё Чжон отвечает за внутреннюю политику, кроит культ брата-вождя и представляет КНДР на международных встречахФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Ё Чжон — женщина широких взглядов, училась вместе с братом в Швейцарии в конце 90-х годов и является одним из его самых доверенных лиц. Де-факто выступает «министром внутренних дел» при сиятельном Киме: отвечает за внутреннюю политику, кроит образ вождя, создаёт ему культ личности в северокорейских СМИ. А также сопровождает брата и в ходе поездок «в народ», и на встречах с лидерами других стран, например, Южной Кореи. В целом, молодая женщина владеет таким объёмом информации и имеет такое влияние на политические процессы в стране, что «без раскачки» способна занять первый пост.

Эксперты называют Ким Ё Чжон «более проамерикански настроенной»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты называют Ким Ё Чжон «более проамерикански настроенной», несмотря на то, что та входит в персональный санкционный список США. В то же время у этого курса есть серьёзная оппозиция среди «старых» элит, ещё помнящих Кима Первого и не желающих соглашательства с Западом. По мнению экспертов, ситуация с турбулентностью вокруг первого лица может обострить подковёрную схватку условных «либералов» и «консерваторов» в руководстве восточной ядерной державы — с непредсказуемыми последствиями.

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СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Вечером 25 апреля мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Как водится во всех новостях о жизни северокорейской элиты, о достоверности таких публикаций пока судить сложно: одно азиатское издание цитирует другое, оба ссылаются на третье, официальные источники в Пхеньяне молчат (подробности)