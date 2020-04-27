Майские пенсии придут на несколько дней раньше

В майские праздники все пенсионеры получат положенные им деньги либо в срок, либо на несколько дней раньше. Об этом рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

- Досрочная выплата традиционно проводится перед Новым годом, когда идут длинные каникулы. И на майские праздники. Поэтому тем пенсионерам, которые получают пенсии в первых числах месяца, выплаты производятся досрочно. Как правило, в конце предыдущего месяца, - пояснила Бибикова.

По ее словам, даты выплат в разных регионах отличаются. Тем не менее задержек в связи с длинными выходными не будет. Это касается и выплат на банковские карты, и через «Почту России».

Напомним, большинство пенсионных услуг сейчас можно получать удаленно - через сайт Пенсионного фонда России. Кроме того, на днях ПФР автоматически продлил получение всех социальных льгот. Какие-то до 1 июля, а какие-то - до 1 октября. То есть подтверждать свое право на льготу от государства в это время не потребуется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Каким образом россияне получают пенсии

66% - на банковские карты

30% - через отделения почты

4% - через доставочные организации

По данным ПФР.

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