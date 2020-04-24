Пенсионерам разрешили не переходить на карты «Мир» до октября
Банк России продлил процесс перехода пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир». Ранее все, кто получает деньги от государства, должны были выпустить новые карты до 1 июля 2020-го. Но крайний срок отложили до 1 октября.
- В нынешних условиях крайне важно именно пенсионерам соблюдать режим самоизоляции. Поэтому принято решение продлить сроки перевод до 1 октября. Так что прямо сейчас нет необходимости идти в банк за новыми картами, - подчеркнула директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Отметим, что большинство пенсионеров уже и так получают деньги именно на карту «Мир». Тем же, кто еще не перешел в российскую платежную систему, банки напоминают о необходимости сделать это. Выпуском новых карт занимаются именно банки – штурмовать отделения Пенсионного фонда для этого не нужно.
Сами пенсионеры, скорее всего, и не заметят перехода с Visa или MasterCard на «Мир»: отечественными картами так же можно расплачиваться в магазинах, оплачивать коммуналку, переводить деньги родственникам, в том числе просто по номеру телефона.
В Банке России подчеркивают, что у людей сохраняется возможность получать пенсии наличными на счета, к которым вообще не привязаны никакие карты, или другими доступными способами. Но если пенсионер выбирает банковскую карту, ему нужен «Мир».
ИСТОЧНИК KP.RU