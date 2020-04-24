2020-04-24T10:59:38+03:00
Экономика

Пенсионерам разрешили не переходить на карты «Мир» до октября

Получать выплаты от государства они будут в полном объеме
Влад СМЕРТИН
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Сами пенсионеры, скорее всего, и не заметят перехода с Visa или MasterCard на «Мир»Сами пенсионеры, скорее всего, и не заметят перехода с Visa или MasterCard на «Мир»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Банк России продлил процесс перехода пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир». Ранее все, кто получает деньги от государства, должны были выпустить новые карты до 1 июля 2020-го. Но крайний срок отложили до 1 октября.

- В нынешних условиях крайне важно именно пенсионерам соблюдать режим самоизоляции. Поэтому принято решение продлить сроки перевод до 1 октября. Так что прямо сейчас нет необходимости идти в банк за новыми картами, - подчеркнула директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Отметим, что большинство пенсионеров уже и так получают деньги именно на карту «Мир». Тем же, кто еще не перешел в российскую платежную систему, банки напоминают о необходимости сделать это. Выпуском новых карт занимаются именно банки – штурмовать отделения Пенсионного фонда для этого не нужно.

Сами пенсионеры, скорее всего, и не заметят перехода с Visa или MasterCard на «Мир»: отечественными картами так же можно расплачиваться в магазинах, оплачивать коммуналку, переводить деньги родственникам, в том числе просто по номеру телефона.

В Банке России подчеркивают, что у людей сохраняется возможность получать пенсии наличными на счета, к которым вообще не привязаны никакие карты, или другими доступными способами. Но если пенсионер выбирает банковскую карту, ему нужен «Мир».

ИСТОЧНИК KP.RU

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