Тест «КП»: А какой вы танкист?
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1Японские танки ведут свою родословную от экспериментальной машины «№1 Чи-и», работу над которым вели еще в 20-е годы XX века. Второе его название – Type 87. А что означают названия ряда японских танков, таких как Type 95, Type 97 или Type 98?
Правильный ответ:В Японии есть своя календарная система с точкой отсчёта 660 год до н. э., когда, согласно легенде, было основано Японское государство. В соответствии с ней Type 95, Type 97 и Type 98 были приняты на вооружение в 30-х – 40-х годах XX века. Смотрите видео "История танкостроения Японии"
2В каком сражении впервые вступили в бой самоходные установки СУ-152, впоследствии прозванные «зверобоями»?
Правильный ответ:Перед Курской битвой немецкие сухопутные силы пополнились новой техникой, среди которой были представители знаменитого «зверинца» - Pz.Kpfw.VI «Тигр» и Pz.Kpfw.V «Пантера». Смотрите видео "Курская дуга – решающее танковое сражение"
3Назовите фамилию человека, который стал «отцом» знаменитого советского танка Т-34.
Правильный ответ:Не путать с Жозефом Котиным – не менее легендарным конструктором, который возглавлял работы по созданию тяжёлых танков КВ-2, КВ-1, КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3 и многих других боевых машин. Т-34. Смотрите видео "История создания танка победы. В день рождения Михаила Кошкина"
4У какого советского танкиста больше всего на счету уничтоженных танков противника – 52?
Правильный ответ:Лавриненко воевал на Т-34-76 образца 1941 года, в которых командир танка одновременно выполнял функции командира и наводчика. Это дополнительно усложняло его работу в сравнении с немецкими асами, в распоряжении которых были специально обученные наводчики.
5Какое было имя у танка, на котором ездили герои повести Януша Пшимановского и снятого по ней фильма?
Правильный ответ:Танк Т-34-85 стал главным героем сериала «Четыре танкиста и собака», хотя в книге главные герои долгое время воевали на танке Т-34 с 76-мм орудием.
6На американском танке М47 Patton II служил этот знаменитый американский актер.
Правильный ответ:Мало кто знает, но в 1965 году Арнольда в возрасте 18 лет призвали в австрийскую армию на один год, где он получил воинскую специальность механика-водителя танка M47 Patton II. Смотрите видео "Почувствовать себя на месте Шварценеггера"
7На первых английских танках для связи использовалось довольно-таки дальнобойное, но очень чувствительное к загазованности и шуму средство. Для него в броне были проделаны специальные люки. А что это за средство?
Правильный ответ:На заре развития бронетехники для связи на дальние расстояния танкисты использовали голубиную почту. Средство было далеко не идеальным - птицы часто гибли от жары или попросту не могли лететь из-за усталости или дезориентации. Смотрите видео "Средства связи в танках"
8Названия советских танков часто начинаются c буквы «Т». Есть машины с аналогичными названиями и в американской армии. В чем их отличительная черта?
Правильный ответ:Есть даже американский тяжелый танк 1945 года с до боли знакомым названием Т34. Но отличие между советской и американской «тридцать четверкой» не только в тире – «американец» так и не был использован в боевых действиях.
9Военные инженеры за последние сто лет придумали немало странной и необычной бронетехники. Например - американская тяжёлая самоходная установка Т95 и советский опытный тяжелый танк «Объект 279» отличаются очень необычной конструкцией. А что у них общего?
Правильный ответ:Этот футуристичный танк, чем-то напоминающий летающую тарелку, очень часто встречается в компьютерных играх, а единственный «живой» экземпляр Объекта 279 сегодня можно увидеть в Бронетанковом музее в Кубинке. Смотрите видео "Объект 279: воин Апокалипсиса"
10На этом немецком танке использовался руль, как в автомобилях.
Правильный ответ:Основные органы управления танком «Тигр» не сильно отличались от привычных автомобильных — рулевое колесо и педали: газ, сцепление, тормоз. Перед сиденьем справа устанавливался рычаг переключения передач и рычаг стояночного тормоза. Смотрите видео "Танк Тигр(Tiger). Внутри танка"
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:В каком-то смысле вашему результату можно только позавидовать. Огромный мир танков вам еще совсем незнаком – столько нового предстоит узнать! Ваша награда тут
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:КВ-2 – это советский тяжелый танк или номер квартиры? ЛТП – это легкий танк Проворнова или лечебно-трудовой профилакторий? Вам предстоит еще многое узнать, чтобы стать настоящим экспертом по бронетехнике. Ваша награда тут
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо справились! С основами вы уже знакомы, осталось немного подтянуть «матчасть» – и можно в бой. Ваша награда тут
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Хороший результат. Вы разбираетесь в истории танкостроения на уровне бывалого командира. Но нет предела совершенству! Ваша награда тут
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ИСТОЧНИК KP.RU