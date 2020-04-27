2020-04-27T18:56:51+03:00
Дом. Семья

Мужчина вышел на прогулку с игрушечной собакой и случайно выдал себя

Многие задались вопросом: а настоящий ли ребенок рядом с папой [видео]
Елена АКИМОВА
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Мужчина отправился на прогулку с фальшивой собакойМужчина отправился на прогулку с фальшивой собакой
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Карантин учит нас жить по другим правилам. Выходить на улицу можно только по рабочим вопросам или погулять с четвероногим другом. А как быть если собаки дома нет?

Можно, конечно, взять друга в аренду, новая услуга догшеринг уже появилась на рынке. Но на такого питомца придется изрядно потратиться. Наверняка можно найти варианты дешевле, если хорошенько прошерстить детские игрушки.

Именно так поступил находчивый российский родитель, и, взяв в одну руку игрушечного щенка, а в другую ребенка, отправился выгуливать домочадцев.

Схема оказалась безукоризненной: со стороны собачку почти не отличить от настоящей, да и зевак на улице сегодня мало. Но, раз в год, как известно, и палка стреляет.

- Не подскажите, где ближайшая аптека, - интересуется у главы семейства проходящая мимо девушка.

Видимо не зря запертые по своим квартирам россияне больше всего сетуют именно на нехватку общения. Мужчина так обрадовался вниманию, что принялся показывать дорогу до аптеки…собачкой.

Если бы не взмах питомцем, распознать подвох было невозможно. Теперь же креативный мужчина стал достоянием общественности. Ролик с гуляющим семейством уже стал вирусным в интернете, пишет Ридус.

- Аахаха, современные проблемы требуют современных методов решения, - пишут в комментариях.

-Она как настоящая, а прямой поводок из арматуры — это сильно! – отмечают другие.

А третьи задаются вопросом: «Интересно, а ребенок-то хоть настоящий?!».

Фальшивая собака для прогулок около дома попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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