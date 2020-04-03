Догшеринг в Москве: Хотите выйти на улицу? Возьмите собачку напрокат

В Москве с 30 марта указом мэра ввели новые правила: полная самоизоляция, выход из дома только по уважительной причине - на работу, в больницу, за продуктами, в аптеку или банк. А также - внимание! - выгул собаки. Но только в 100 метрах от дома. Зато ограничений по времени никаких нет.

На фоне новости активизировалась предпринимательская жилка у некоторых владельцев собак. Готовы привезти своего питомца по адресу заказчика. В интернете появились объявления о догшеринге. По аналогии с каршерингом, где dog - собака, а share - делиться.

ГЕРДА - ЕДИНСТВЕННАЯ КОРМИЛИЦА СЕМЬИ

Объявлений пока немного - по паре штук на каждой из популярных онлайн-площадок.

«Если у вас нет домашнего животного и вы сходите с ума в четырех стенах, закажите догшеринг - собаку для прогулки в аренду. В постоянное пользование собака не передается» - гласит текст объявлений Анны.

- Не жалко эксплуатировать животинку? - спросил я Анну по телефону.

- Что вы! Любим ее, как родную дочь! Однако работа большинства бизнесов остановлена на неопределенный срок. Я работаю маркетологом, компании заморозили со мной договоры. И как быть? Ипотеку мне никто не отменял. Людям покидать дома запретили, работать остается только Герде. Вся надежда на нашу кормилицу. Поддержите стартап-проект нашей спасительницы, она у нас умница! - пытается растрогать бессердечного журналиста безработный маркетолог.

А бонусом предлагает всем поддержавшим ее проект после окончания карантина носки из собачьей шерсти. Услугами Герды пока никто не воспользовался. По другим объявлениям, которые мы обзвонили, хозяева также признались, что клиентов пока не нашлось.

Аренда собак во время карантина.Фото: avito.ru

Одни готовы давать собаку только в своем районе. Цена от 500 до 1000 рублей за полчаса. Другие согласились отвезти псину подальше, но попросили накинуть за это еще 500 рублей сверху. В залог просят документ или 2000 - 5000 рублей в зависимости от породы (не того, кто будет гулять, а собаки).

- Собачку привезу на машине, не бойтесь, полиция на улице не остановит, - объяснил еще один новоиспеченный предприниматель.

ФЕЙКОВАЯ МОСЬКА

Недалеко от моего дома нашлась собака. На фото - настоящая Моська.

Трубку взяла дама, представилась Татьяной. Я сказал, что смерть как хочу выйти из квартиры, но боюсь - заметут! Встречу назначили на утро. Договорились на 800 рублей за полчаса.

В условленный час выхожу из подъезда, озираюсь. На лавочке - подросток с дворняжкой. Оказалось, что малявка на фото - подстава. Мне вручили двортерьера Тимошку. Деньги я скинул на карту Татьяне. Тут же перезвонила:

- А еще за доставку 200 рублей!

Мы так не договаривались, но я оказался в неудобном положении. Вроде и «товар» у меня, и гулять хочется. Парнишка сунул мне поводок и растворился среди многоэтажек.

Тимошка таким раскладом был обескуражен. Даже обнажил клык, но я воробей стреляный - уже успел раньше поработать профессиональным выгульщиком по заданию редакции. Как отвлечь пса, знал - потянул за поводок и крикнул:

Фейковая Моська.Фото: Андрей АБРАМОВ

- Побежали!

У пса включился инстинкт игры, и он рванул. А там мы уже и палку погрызли, за снежками побегали. В общем, прогулка вышла активной, да и я подышал воздухом.

В условленный час подросток материализовался из-за угла и забрал моего нового друга.

Комментарии

Юрист Юрий КОЗУРСКИЙ:

- С точки зрения бизнеса не вижу никаких нарушений. Оформи статус самозанятого, плати налог 4% с каждого поступления и выдавай чеки. Другое дело, что хозяин собаки сам вынужден отойти от дома более чем на 100 метров и нарушить правила. Но кто накажет его? Пока в Москве не ввели QR-коды, которые позволят полиции определять, где живет человек и действительно ли выйти его заставила нужда. Не введена и система штрафов. Но сотрудники вполне могут провести профилактическую беседу. Также обращаю внимание, что на сайтах объявлений часто промышляют мошенники.

Одна из самых популярных площадок в Рунете - Авито высказалась о новой услуге:

- Мы приступили к модерации предложений об услугах по аренде домашних животных для прогулки, содержащих спекуляцию на темах коронавируса и режима самоизоляции. Также продолжаем удалять объявления о продаже медицинских масок, респираторов и других товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса.

Шутка из интернета.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Закоси под курьера - и гуляй свободно

Не только собаки - честная причина выйти из дома. Служебные полномочия также веский повод. На фоне этого в сеть стали выкладывать объявления о продаже одежды курьеров. Яркие куртки и толстовки - каждый видел людей в желтом, зеленом и розовом в городе. Их работа в условиях самоизоляции не запрещена.

Закоси под курьера - и гуляй свободно.Фото: avito.ru

Доставщикам периодически выдают новую одежду, плюс есть те, кто больше не работает, а фирменная куртка осталась. Их и продают за 10 - 12 тысяч рублей. Однако компании доставки уже начали рассылать своим сотрудникам справки, которые в случае чего можно показать полиции. Так что носить фирменную куртку мало.

В пресс-службе Авито «Комсомолке» сообщили, что объявления о продаже курьерской одежды будут блокировать.

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