2020-04-27T19:20:52+03:00
Экономика

Успей запрыгнуть в последний вагон!

Организаторы конкурса социальных проектов для студентов «Инносоциум» проведут вебинар о правилах подачи заявок
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Фонда Росконгресс проведет онлайн-вебинар для всех участников и желающих узнать о конкурсе более подробноФонда Росконгресс проведет онлайн-вебинар для всех участников и желающих узнать о конкурсе более подробно
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Всероссийский конкурс социальных проектов для студентов «Инносоциум», организованный по инициативе Фонда Инносоциум – социальной платформы Фонда Росконгресс проведет онлайн-вебинар для всех участников и желающих узнать о конкурсе более подробно.

28 апреля в 20:00 представители Фонда Инносоциум совместно с партнерами каждой из пяти номинаций ответят на вопросы, расскажут об особенностях подачи заявки, раскроют секрет идеального проекта, подскажут на что стоит обратить внимание и ответят на главный вопрос, как сделать свой проект успешным. В режиме реального времени все желающие смогут принять участие и задать свой вопрос спикерам. Трансляция будет доступна на официальном сайте и в социальных сетях конкурса.

В вебинаре примут участие:

- Андрей Клименко, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа

- Дарья Масловская, директор по персоналу Royal Canin Россия и Република Беларусь, подразделение Mars

- Марьяна Золина, руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО, Благотворительного Фонда «Искусство, наука и спорт»

- Кристина Филипповская, заместитель руководителя социальной платформы Фонда Росконгресс

- Ирина Кузьмина, заместитель руководителя центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив

Прием заявок продлится до 30 апреля, победители в каждой номинации получат 500 000 рублей на реализацию своего социального проекта, среди номинаций:

- Культура: региональные инициативы;

- Молодежное предпринимательство;

- Женское лидерство;

- Бережем старших;

- Развитие территорий.

Следите за подробностями в социальных сетях и на странице конкурса!

Получить более подробную информацию, а также оставить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса по адресу: innosocium.ru/participation/

Официальная страница Фонда Инносоциум – социальной платформы Фонда Росконгресс: innosocium.org.

ИСТОЧНИК KP.RU

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