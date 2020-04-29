Анекдоты: Фраза «У него не все дома...» сейчас звучит как донос
- Купил доллары.
- А почему не евро?
- Доллары дешевле.
* * *
Мужики соображали на троих, а потом решили пригласить бабу и посидеть в «нормандском формате».
* * *
Встречаются два приятеля, один бледный, худой, весь заморенный какой-то.
- Михалыч, чё за дела, что с тобой, коронавирусом болел?
- Да, понимаешь, пришел к любовнице, а тут ее муж из Италии вернулся.
- Да ты что! Заразил тебя?
- Да не, не заразил, но я две недели в карантине в шкафу сидел...
* * *
В западных СМИ объяснили феномен низкой активности СOVID-19 в России. Попав в русскоязычную среду, вирус, адаптируясь, начинает лениться, выпивать и в конце концов по социально-биологической лестнице скатывается к обычному ОРВИ.
* * *
Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в Одноклассниках. «Замужем» - значит все хорошо. «Разведена» - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал «Вдова», то понял, что она узнала про любовницу.
* * *
У врача:
- Давно курите?
- 16 лет.
- Вы что, с двух лет курили?
- Нет, с 18.
- Хорошо сохранились!
- Это спирт.
* * *
- Папа, а почему сестру зовут Машенька?
- Поскольку она девочка, то имя ей выбирала мама, которая очень любит такие конфеты. Ты понял, Портвейн?..
* * *
Подрался с женой: она хотела вынести мусор, а сегодня моя очередь! Я иду на улицу!
ИСТОЧНИК KP.RU