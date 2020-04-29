Анекдоты: Фраза «У него не все дома...» сейчас звучит как донос

- Купил доллары.

- А почему не евро?

- Доллары дешевле.

* * *

Мужики соображали на троих, а потом решили пригласить бабу и посидеть в «нормандском формате».

* * *

Встречаются два приятеля, один бледный, худой, весь заморенный какой-то.

- Михалыч, чё за дела, что с тобой, коронавирусом болел?

- Да, понимаешь, пришел к любовнице, а тут ее муж из Италии вернулся.

- Да ты что! Заразил тебя?

- Да не, не заразил, но я две недели в карантине в шкафу сидел...

* * *

В западных СМИ объяснили феномен низкой активности СOVID-19 в России. Попав в русскоязычную среду, вирус, адаптируясь, начинает лениться, выпивать и в конце концов по социально-биологической лестнице скатывается к обычному ОРВИ.

* * *

Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в Одноклассниках. «Замужем» - значит все хорошо. «Разведена» - его дома ждет скандал.

Но когда он прочитал «Вдова», то понял, что она узнала про любовницу.

* * *

У врача:

- Давно курите?

- 16 лет.

- Вы что, с двух лет курили?

- Нет, с 18.

- Хорошо сохранились!

- Это спирт.

* * *

- Папа, а почему сестру зовут Машенька?

- Поскольку она девочка, то имя ей выбирала мама, которая очень любит такие конфеты. Ты понял, Портвейн?..

* * *

Подрался с женой: она хотела вынести мусор, а сегодня моя очередь! Я иду на улицу!