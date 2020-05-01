Как я побывал на первой Zoom-экскурсии в Москве: сначала расстроился, но в конце не пожалел

Утром прихожу в офис, который начинается в трех метрах от кровати, днем иду на бизнес-ланч на кухню. Интересно, как поживает любимая Москва? Можно воспользоваться служебным положением и бродить по городу со пропуском, но страшно. Тут в интернете объявление: «Онлайн экскурсии по Москве». Я, конечно, слышал, что гаджеты прослушивают нас, чтобы предлагать рекламу, но чтобы мысли читали — эко диво!

Кликнул. 200 рублей за тур по Московскому Кремлю. Цена хорошая, чего ж не взять?

ОЖИДАНИЯ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

В назначенный час я у монитора. Попросили установить популярную программу для видеоконференций Zoom — очередной скайп. И вот экран загорается. Все семь человек, что записались на экскурсию, в предвкушении: кто же он этот смельчак, который сунулся прямиком в Кремль в разгар «ковида»?

Однако гид подключился к беседе из дома. Георгий вежливо поздоровался и начал вещать. В чат прилетел вопрос от Жанны_86, который назревал и у меня:

— Мы думали, что вы в Кремль пойдете и оттуда будете транслировать...

— Нет, у нас формат экскурсии на диване. Вы описание читали? — вежливо поинтересовался гид. — Вообще мы думали рассказывать с места событий, но как объясняться с полицией? Может быть, запустим экспериментальную программу, но явно подальше от Кремля, чтобы внимания не привлекать. Пустые улицы сейчас прямо благоволят этому, чтобы можно было показывать архитектуру вне толпы.

Далее началась обычная лекция. Экскурсовод показывал картинки, включал виртуальные панорамы, которые любой может найти в интернете. Сначала подумал — халтура! Но через 10 минут оттаял: рассказывал парень интересно. Экскурсия длилась час. 200 рублей показались выгодной инвестицией в хорошее настроение.

НА ЗАМЕТКУ

Как попасть на экскурсию

Рекламировать конкретные фирмы не будем. Вбивайте в поисковике «виртуальные экскурсии онлайн» и выбирайте. Много зарубежных порталов, с экскурсиями по загранице. Русских гидов пока не так много. Зато на сайте проекта #Москвастобой stayhome.moscow собраны десятки записанных экскурсий по музеям и архитектурным жемчужинам столицы. Смотреть можно бесплатно и в любое время.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Zoom-экскурсии долго не проживут

— Гиды вымирают. Туристы стали самостоятельными, хотя еще 20 лет назад русский человек боялся сунуться куда-то дальше пляжа в незнакомой стране. Люди набирали туров у отельных гидов, от чего компании имели сверхприбыль, — говорит эксперт в сфере туризма Павел Власов. — После окончания пандемии тенденция на снижение числа платных экскурсий продолжится. Кризис ударит по кошелькам, но желание путешествовать останется.

Кто может заработать: индивидуальные гиды, которые хорошо продвигаются в интернете. Смекалистые эмигранты, которые умеют травить байки и знают историю. А если еще с личным авто — вообще здорово!

— Экскурсии по ZOOM — баловство, — продолжает собеседник. — Умрут, как только жизнь войдет в колею. Интересное направление — экскурсии с элементом дополненной реальности. Пришли на Красную площадь, гид раздал шлемы, а там показывают, как все выглядело 300 лет назад. А в наушниках стук конских повозок о мостовую, крики уличных торговцев. Но сейчас хороший VR-шлем стоит дорого, плюс разработка компьютерной графики. Так что это позволят себе только большие компании.

КСТАТИ

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